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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (11:35 IST)

Hyderabad: కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు... ఏమైంది? (video)

Moving Car
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:35 IST)
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Moving Car
కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. బుధవారం ఉదయం పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే పిల్లర్ నంబర్ 278 సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం ప్రకారం, మెహదీపట్నం వైపు వెళ్తుండగా ఈ కారులో మంటలు వ్యాపించాయి. 
 
వాహనం నుండి మంటలు రావడం గమనించిన రాజేంద్రనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, వేగంగా స్పందించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల సకాలంలో స్పందన, సమయస్ఫూర్తి కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. 
 
అలాగే ట్రాఫిక్ రాకపోకలు తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు సంభవించలేదు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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