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హైదరాబాద్లో నీట్ విద్యార్థిని ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. పాసవుతామో లేదోనని..?
నీట్ యూజీ పునఃపరీక్షకు ఒక రోజు ముందు, జూన్ 20న హైదరాబాద్లో ఒక నీట్ అభ్యర్థిని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తన నివాసంలో షేక్ సనా (19) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆమె జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)కు సిద్ధమవుతూ, చదువుకుంటూనే తన ఇద్దరు సోదరీమణులతో కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది.
ఆమె తండ్రి, షేక్ జాఫర్ హుస్సేన్, కువైట్లో పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. కాగా ఆమె తల్లి సుమారు 10 రోజుల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రొద్దుటూరుకు ప్రయాణించింది. విద్యాపరమైన ఒత్తిడి, కుటుంబ అంచనాలు, గత వైఫల్యాల వల్ల కలిగిన ఆందోళనే ఆమెను ఈ తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడేలా చేశాయని అనుమానిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
తన స్కార్ఫ్తో ఉరి వేసుకున్న ఆ విద్యార్థిని, తన మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కారని ఆంగ్లంలో ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసిపెట్టినట్లు సమాచారం. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో, సనా గతేడాది కూడా పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయిందని వెల్లడైంది. ఆ తర్వాత, ఆమె దీర్ఘకాలిక కోచింగ్కు వెళ్లి, గత నెలలో జరిగిన పరీక్షకు హాజరైంది.
సనా తన ఇద్దరు చెల్లెళ్లతో కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తుండగా, వారి అత్త పక్కనే ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది.శనివారం ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత సానా తన గదిలోకి వెళ్లింది. ఆమె పరీక్షకు సిద్ధమవుతోందని ఆమె సోదరీమణులు భావించారు.
అయితే, సాయంత్రం వరకు ఆమె తిరిగి రాకపోవడంతో, వారు తలుపు తెరిచి చూడగా, తమ సోదరి ఉరి వేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సానా సోదరీమణులు 10వ తరగతి, 6వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఆ పిల్లలను వారి మేనత్త చూసుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.