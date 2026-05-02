కొత్తగా పెళ్లై నెల రోజులే అయ్యింది.. సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరేసుకున్న భర్త.. అపస్మారక స్థితిలో..?
శనివారంనాడు కూకట్పల్లిలోని తమ నివాసంలో, కొత్తగా పెళ్లయిన ఒక జంట ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కూకట్పల్లిలో నివసించే కార్తీక్ అనే యువకుడు, మంజుల అనే యువతిని నెల రోజుల క్రితమే వివాహం చేసుకున్నారు. శనివారం, కార్తీక్ ఇంట్లోని సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని కనిపించగా, మంజుల గదిలో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది.
ఇద్దరినీ హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వారు మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే కూకట్పల్లి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కారణాలపై పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.