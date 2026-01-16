Mysamma Temple: మైసమ్మ ఆలయంలో విధ్వంసం.. అనుమానితుడి అరెస్ట్
హైదరాబాద్ పురానాపూల్ దర్వాజా సమీపంలోని మైసమ్మ ఆలయంలో జరిగిన విధ్వంసంపై కామటిపురా పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసులో పోలీసులు శుక్రవారం ఒక అనుమానితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఆలయ వరండాలో ఉంచిన ఫ్లెక్సీ బ్యానర్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహం ధ్వంసమయ్యాయి.
పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లోపే అనుమానితుడిని గుర్తించి పట్టుకున్నారు. నిందితుడిని విచారిస్తున్నామని, కేసులో మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించేందుకు తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఆపరేషన్ హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో జరిగిందని రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ శుక్రవారం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.