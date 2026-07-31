పోలీసుల్లో పెరుగుతున్న అక్రమ సంబంధాలు.. స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన సీపీ సజ్జనార్
పోలీస్ శాఖలోని పనిచేసే వారు అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అన్నారు. పోలీస్ శాఖ అంతర్గత క్రమశిక్షణ, పోలీస్ ప్రతిష్ట విషయంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన పాత బస్తీలో సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి శిఖర పూజలో పాల్గొన్న అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, విధి నిర్వహణలో గానీ, వ్యక్తిగత ప్రవర్తనలో గానీ హద్దులు దాటే అధికారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని హెచ్చరించారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై వచ్చిన ఆరోపణల కేసు పూర్తిగా, నిష్పక్షిపాతంగా కొనసాగుతుందని ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గేది లేదన్నారు. ఏ స్థాయి అధికారి అయినా అక్రమ సంబంధాలు, వేధింపులకు పాల్పడినట్టు తేలితే డిపార్టుమెంట్ తరపున కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరింాచరు. ఇప్పటికే జూబ్లీహిల్స్, మలక్పేట్, దోమలగూడ ఠాణాల పరిధిలోని ఘటనలు, ట్రైనీ ఐపీఎస్ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారులను సస్పెండ్ చేశామని గుర్తు చేశారు.
ఎస్పీ ద్వారా నిఘా ఉంచి, వివాదాస్పద పోలీసుల వివరాలు సేకరిస్తున్నామని సజ్జనార్ తెలిపారు. పోలీస్ శ్రేణుల తమ ప్రాముఖ్యతను గుర్తుంచుకోవాలని, యూనిఫాం చాటును అనాలోచిత చర్యలకు పాల్పడితే సహించేది లేదన్నారు. బాధితులకు న్యాయం అందించడమే పోలీస్ వ్యవస్థ ప్రాథమిక కర్తవ్యమని, కొందరు వ్యక్తుల వల్ల మొత్తం శాఖకు మచ్చ రాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.