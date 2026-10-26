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  4. Hyderabad Police Foil Child Marriage, Rescue 17-Year-Old Girl in Kalapather
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (11:27 IST)

Hyderabad: దుబాయ్‌లో క్యాబ్ డ్రైవర్... బాల్య వివాహాన్ని అలా అడ్డుకున్నారు...

Child Marriage
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (11:27 IST)
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హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలోని కలపత్తర్‌లో, దుబాయ్‌కి చెందిన వ్యక్తిగా చెప్పుకుంటున్న ఒక వ్యక్తితో జరగబోతున్న బాల్య వివాహాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. స్థానిక పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఈ వివాహాన్ని నిలిపివేశారు. అనంతరం, బాల్య వివాహాల హెల్ప్‌లైన్ అధికారులకు సమాచారం అందించి, వారి నుంచి ఫిర్యాదు స్వీకరించిన పోలీసులు.. వరుడు ఆరిఫ్ అలీ బేగ్‌పై బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. 
 
ఈ వివాహానికి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన షాహీన్, బాలిక తల్లిదండ్రులపై కూడా కేసులు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత, బాలిక తన భవిష్యత్తు చదువుల కోసం డిగ్రీ కళాశాలలో చేరింది. సమాచారం అందుకున్న కలపత్తర్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ శివ కుమార్ రెడ్డి, టాస్క్ ఫోర్స్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ మహేష్‌లతో కలిసి ఒక ప్రాంతంలో సోదాలు నిర్వహించగా, 17 ఏళ్ల బాలికకు బేగ్‌తో వివాహం జరుగుతుండటం గుర్తించారు. 
 
పోలీసులు వెంటనే బాలికను రక్షించారు. కలపత్తర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మహమ్మద్ ఖలీల్ పాషా మాట్లాడుతూ, బేగ్ ఫలక్‌నుమా ప్రాంతానికి చెందినవాడని, ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడని తెలిపారు. అతను దుబాయ్‌కి చెందిన వ్యక్తి (షేక్) కాదని, 2023 జనవరి 13న జారీ చేయబడిన భారతీయ పాస్‌పోర్ట్ అతని వద్ద ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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