బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు.. పెళ్లికి సరిగ్గా గంట ముందు..
బోరాబండలోని ఒక కమ్యూనిటీ హాల్లో, వివాహం జరగడానికి సరిగ్గా ఒక గంట ముందు హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకున్నారు. అనంతరం, అధికారులు 17ఏళ్ల ఆ వధువును నింబోలిఅడ్డలోని ప్రభుత్వ బాలికల పరిశీలన గృహానికి తరలించారు.
ఈ వివాహం విజయవంతంగా జరిగేందుకు ఆ బాలిక కుటుంబం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. వివాహ తంతును పూర్తి చేయడానికి పురోహితుడు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలోనే, పోలీసులు చైల్డ్లైన్ అధికారులు, ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ (ఎన్జీవో) ప్రతినిధులతో కలిసి ఆ హాల్కు చేరుకుని, వివాహాన్ని నిలిపివేశారు.
బుధవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు వివాహం జరగాల్సి ఉంది. అధికారులు కల్యాణ మండపానికి చేరుకునే సమయానికి, వరుడు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని తన స్వస్థలం నుండి అక్కడికి చేరుకున్నాడు. అధికారులు వధువు ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించి, ఆమె మైనర్ అని గుర్తించారు.
వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వివాహం జరిపించడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని అధికారులను ఎంతగా వేడుకున్నప్పటికీ, మైనర్ బాలికకు వివాహం జరిపించడం వల్ల కలిగే పర్యవసానాలను వారికి వివరించి, అధికారులు అనుమతి నిరాకరించారు.
బాలిక వివాహాన్ని బలవంతంగా జరిపించడానికి ప్రయత్నిస్తే, కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పురోహితుడిని కూడా అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. బాలిక కుటుంబ సభ్యుల నుండి లిఖితపూర్వక సమ్మతి పొందిన అనంతరం, పోలీసులు చైల్డ్లైన్ అధికారులు ఆ బాలికను నింబోలిఅడ్డలోని ప్రభుత్వ బాలికల పరిశీలన గృహానికి తరలించారు.