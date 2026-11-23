హైదరాబాదులో ముంబై 26/11 తరహా దాడులు.. ఈ-మెయిల్ రావడంతో హై అలెర్ట్
26/11 ముంబై దాడుల వంటి ఉగ్రదాడులు జరుగుతాయని హెచ్చరిస్తూ పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న లష్కర్-ఎ-తైబా ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తూ వచ్చిన ఒక ఈమెయిల్ నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్ పోలీసులు బహిరంగ ప్రదేశాలలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
స్పెషల్ బ్రాంచ్ అధికారి జారీ చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, నగరంలో జంట బాంబు పేలుళ్లు జరుపుతామని ఆ ఈమెయిల్ బెదిరించింది. ఇటీవల జమ్మూ కాశ్మీర్లో LeT కార్యకర్త లతీఫ్ భట్ను హతమార్చినందుకు ప్రతీకారంగా ఈ దాడులు జరుపుతామని పేర్కొంది. ఈ సందేశంలో కనీసం 300 మంది మరణిస్తారని హెచ్చరించినట్లు సమాచారం.
ఈమెయిల్లో హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజా, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ను సంభావ్య లక్ష్యాలుగా పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రదేశాలలో, ఇతర ముఖ్యమైన బహిరంగ ప్రదేశాలలో భద్రతను పెంచారు.
పోలీసులు ఈ బెదిరింపు సందేశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. దాని మూలాన్ని గుర్తించి, దాని ప్రామాణికతను ధృవీకరించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టం చేశారు. కీలకమైన ప్రదేశాలలో సిబ్బంది అప్రమత్తతను పెంచారు. విధ్వంస నిరోధక తనిఖీలు నిర్వహించారు.
హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో బాంబు దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని బెదిరింపులతో కూడిన ఈమెయిల్ అందిన వెంటనే, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త భద్రతా చర్యలు చేపట్టారని నగర పోలీస్ కమిషనర్ మహేష్ మురళీధర్ భగవత్ తెలిపారు.
వదంతులను నమ్మవద్దని, వ్యాప్తి చేయవద్దని, ప్రశాంతంగా ఉండాలని నగర పోలీసులు పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తి లేదా యజమాని లేని వస్తువు ఏదైనా కనిపిస్తే, వెంటనే 112కు డయల్ చేసి పోలీసులకు తెలియజేయాలని ప్రజలను కోరారు.