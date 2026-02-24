కుటుంబ సమస్యలు-విసిగిపోయి పిల్లలతో హుస్సేన్ సాగర్లో దూకేయాలనుకుంది.. చివరికి?
చిన్న చిన్న విషయాలకే ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవాలని చాలామంది భావిస్తున్నారు. ఇందుకు బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా కుటుంబ సమస్యలతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఓ మహిళ తన ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. అయితే పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై వారిని సురక్షితంగా కాపాడారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ ట్యాంక్బండ్పై చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే, జియాగూడ ఎంసీహెచ్ కాలనీకి చెందిన బి.ప్రతివ (28), తన కుమారులు అనిష్ (10), జస్వంత్ (7)తో కలిసి ట్యాంక్బండ్కు చేరుకుంది.
తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపం వద్ద వారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో గస్తీలో ఉన్న పోలీసులు వారిని ప్రశ్నించారు. విచారణలో, కుటుంబంలో భర్తతో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయని, దీంతో విసిగిపోయి పిల్లలతో కలిసి హుస్సేన్సాగర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె పోలీసులకు తెలిపింది.
వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు తల్లీకుమారులను సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఆమె సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. పోలీసులు సకాలంలో స్పందించడంతో ముగ్గురి ప్రాణాలు నిలిచాయి. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.