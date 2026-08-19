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  4. Hyderabad police seize 36 tonnes of adulterated ghee, 1,200 litres of palm oil, 600 litres of vanaspathi
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (09:33 IST)

హైదరాబాద్‌లో జోరుగా కల్తీ నెయ్యి విక్రయాలు - 36 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం (Video)

Ghee
Written By: ఠాగూర్
Published: Wed, 19 Aug 2026 (09:33 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలో జోరుగా కల్తీ నెయ్యి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఆహారంలో కల్తీ అనేది కేవలం మోసం మాత్రమే కాదని, ప్రజారోగ్యంపై జరుగుతున్న తీవ్రమైన దాడిగా ఆయన అభివర్ణించారు. రోజూ వాడే నెయ్యిలో హానికర కెమికల్స్ కలపడం వల్ల గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చి నిండు ప్రాణాలు బలవుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. 
 
ఇలాంటి ముఠాల ఆటకట్టించేందుకు హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ హెచ్-ఫాస్ట్, ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగాలు రంగంలోకి దిగాయని తెలిపారు. నగరంలోని 130 కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించి 36 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి, పామాయిల్, ప్రమాదకర రసాయనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలిపారు. ప్యూర్ నెయ్యి లేబుళ్లతో మార్కెట్‌లోకి విషాన్ని పంపుతున్న ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. 
 
అలాగే, జంట నగర వాసులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లూజ్‌లో నెయ్యి కొనొద్దని, ఎఫ్ఎస్‌ఏఐ ముద్ర ఉన్నవే వాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలాగే, కల్తీ సమాచారాన్ని 8712661212 లేదా 112కు తెలియజేసి, ఆరోగ్యకరమైన హైదరాబాద్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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