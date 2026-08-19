హైదరాబాద్లో జోరుగా కల్తీ నెయ్యి విక్రయాలు - 36 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం (Video)
హైదరాబాద్ నగరంలో జోరుగా కల్తీ నెయ్యి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఆహారంలో కల్తీ అనేది కేవలం మోసం మాత్రమే కాదని, ప్రజారోగ్యంపై జరుగుతున్న తీవ్రమైన దాడిగా ఆయన అభివర్ణించారు. రోజూ వాడే నెయ్యిలో హానికర కెమికల్స్ కలపడం వల్ల గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చి నిండు ప్రాణాలు బలవుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
ఇలాంటి ముఠాల ఆటకట్టించేందుకు హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ హెచ్-ఫాస్ట్, ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగాలు రంగంలోకి దిగాయని తెలిపారు. నగరంలోని 130 కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించి 36 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి, పామాయిల్, ప్రమాదకర రసాయనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలిపారు. ప్యూర్ నెయ్యి లేబుళ్లతో మార్కెట్లోకి విషాన్ని పంపుతున్న ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
అలాగే, జంట నగర వాసులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లూజ్లో నెయ్యి కొనొద్దని, ఎఫ్ఎస్ఏఐ ముద్ర ఉన్నవే వాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలాగే, కల్తీ సమాచారాన్ని 8712661212 లేదా 112కు తెలియజేసి, ఆరోగ్యకరమైన హైదరాబాద్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఆహారంలో కల్తీ అనేది కేవలం మోసం మాత్రమే కాదు.. ప్రజారోగ్యంపై జరుగుతున్న తీవ్రమైన దాడి!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) August 18, 2026
రోజూ వాడే నెయ్యిలో హానికర కెమికల్స్ కలవడం వల్ల గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చి నిండు ప్రాణాలు బలవుతున్నాయి.
ఇలాంటి ముఠాల ఆటకట్టించేందుకు మా హైదరాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ H-FAST, ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగాలు… pic.twitter.com/KqhZucO9T5