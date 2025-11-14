Hyderabad Police: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు.. భద్రతా ఏర్పాట్లు ముమ్మరం
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా, శాంతియుతంగా, ఎలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా హైదరాబాద్ పోలీసులు కీలక ప్రాంతాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు. ఓట్ల లెక్కింపు దృష్ట్యా సమగ్ర భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో కౌంటింగ్ లొకేషన్లు, ట్రాఫిక్ జంక్షన్లు, సున్నితమైన పాకెట్ల వద్ద తగినంత పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు.
సీసీటీవీ నెట్వర్క్లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారుల ద్వారా పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, సీనియర్ అధికారులు మైదానంలో ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారని జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ చెప్పారు. ఎన్నికలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించినా, విఘాతం కలిగించే ప్రయత్నాలు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జాయింట్ సీపీ ఉద్ఘాటించారు.
విజయోత్సవాలు, ర్యాలీలు లేదా సమావేశాలకు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం చుట్టూ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, పార్కింగ్ ఆంక్షలు కూడా కదలికను సులభతరం చేయడానికి, రద్దీని నివారించడానికి ఉంచబడ్డాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా పరిస్థితి అదుపులో ఉందని, ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనా సత్వరమే స్పందించేందుకు తగిన బ్యాకప్ టీమ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని హైదరాబాద్ పోలీసులు పౌరులకు హామీ ఇచ్చారు.