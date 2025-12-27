Hyderabad: సంక్రాంతికి హైదరాబాదులో సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్
ఈ సంవత్సరం హైదరాబాద్లోని పునరుద్ధరించబడిన సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహించనున్నారు. జనవరి 11 నుండి నగరంలోని ఎంపిక చేసిన సరస్సులలో మూడు రోజుల కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ను ఆదేశించారు. హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని సరస్సు పునరుద్ధరణ పురోగతిని ఆయనకు వివరించారు.
పర్యాటక శాఖతో సమన్వయంతో కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలోని తుమ్మిడికుంటలో పాల్గొనడానికి ఐటీ నిపుణులు, ఉద్యోగులను ఆహ్వానించాలని సీఎం సూచించారు. కూకట్పల్లిలోని నల్లచెరువు సరస్సులో జరిగే కైట్ ఫెస్టివల్కు సినీ ప్రముఖులను ఆహ్వానించాలని కూడా ఆయన కోరారు. రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతంలోని బురుకుడ్ఫిన్ సరస్సుకు క్రీడాకారులను ఆహ్వానించాలని క్రీడలను ఇష్టపడే ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
వివిధ ఉత్సవాల ప్రదేశాలలో విభిన్న సమూహాలను ఆకర్షించడం, ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం దీని లక్ష్యం. హైడ్రాకు ప్రజల నుండి సానుకూల, ప్రతికూల స్పందనలు రావడంతో, ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించబడిన సరస్సుల వద్ద ప్రసిద్ధ కైట్ ఫెస్టివల్ను నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.
ఆక్రమణలు, సరస్సులను డంపింగ్ గ్రౌండ్లుగా ఉపయోగిస్తున్నారని చాలామంది పౌరులు గతంలో ఫిర్యాదు చేశారు. పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలను హైలైట్ చేయడానికి, ఈ సరస్సులను విశ్రాంతి స్థలాలుగా ప్రోత్సహించడానికి ఈ చొరవ ఉద్దేశించబడింది. హైదరాబాద్ పౌరులు ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించి, పునరుద్ధరించబడిన నీటి వనరుల చుట్టూ సమయం గడుపుతారని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.