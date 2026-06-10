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  4. Hyderabad rains: Roads were laid without a proper drainage system because of you Andhra people, SM memes
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Wednesday, 10 June 2026 (10:49 IST)

Hyderabad rains: మీ ఆంధ్రోళ్ల వల్లే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకుండా రోడ్స్ వేసారు, SM మీమ్స్

Hyderabad rains
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (10:45 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (10:49 IST)
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మంగళవారం నాడు హైదరాబాద్ నగరాన్ని వర్షం ముంచెత్తింది. ఈ వర్భ బీభత్సంతో నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లన్నీ జలాశయాలను తలపించాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడ్డారు. గంటలకొద్దీ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ఇదిలావుంటే ఇటీవలే కల్వకుంట్ల కవిత ఆంధ్ర రాజధాని అమరావతి గురించి మాట్లాడుతూ... మీ నగరం మునిగిపోతుంది, సీఎం కుర్చీ కింద నీళ్లు వస్తున్నాయి, ముందు అది చూసుకో పవన్ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ పడుతున్నాయి.
 
ఓ నెటిజన్ స్పందిస్తూ.... హైదరాబాద్ డెవల్మెంట్ అయింది బ్రో. జస్ట్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్ అంతే. మీ ఆంధ్రవాళ్లు జాబ్స్ చేయడం వలెనే డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లంకి పరిష్కారం దొరకట్లేదు. మీ ఆంధ్రోళ్ల వల్లే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకుండా రోడ్స్ వేసారు. పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణకు రాకుండా వుంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మా కేసీఆర్, మా రేవంత్ రెడ్డి, మా కవితక్క, కేటీఆర్ అన్న సరిగ్గా చేసేవాళ్లు అంటూ సెటైర్ వేసాడు.

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