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  4. Hyderabad records the second-highest REIT penetration among major office markets; office REIT stock rises 111 percent YoY: ASSOCHAM-Knight Frank India
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (19:40 IST)

ప్రధాన కార్యాలయ మార్కెట్లలో హైదరాబాద్ రెండో అత్యధిక REIT నమోదు

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Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (19:40 IST)
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హైదరాబాద్: తాజా అసోచామ్-నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, బిల్డింగ్ వికసిత్ భారత్- వృద్ధికి ఉత్ప్రేరకంగా రియల్ ఎస్టేట్, REIT ప్రవేశం శాతం పరంగా భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రధాన కార్యాలయ మార్కెట్లలో హైదరాబాద్ ఒకటిగా అవతరించింది, REIT యాజమాన్యంలోని ఆస్తులు దాని కార్యాచరణ కార్యాలయ నిల్వలో 20% వాటాగా ఉన్నాయి. ఈ నగరానికి 129.1 మిలియన్ చదరపు అడుగుల కార్యాచరణ కార్యాలయ నిల్వ ఉంది, అందులో 26.2 మిలియన్ చదరపు అడుగులు REIT మద్దతు కలిగినవి. హైదరాబాద్ ఆఫీస్ REIT స్టాక్ జూన్ 2025లో 12.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల నుండి జూన్ 2026 నాటికి 26.2 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు 111% పెరిగింది, ఇది ఈ ఏడాది కాలంలో సంస్థాగత యాజమాన్యంలో గణనీయమైన విస్తరణను ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
హైదరాబాద్ యొక్క పెరుగుతున్న సంస్థాగతీకరణకు నగరంలోని బలమైన కార్యాలయ మార్కెట్‌తో పాటు స్థిరపడిన REIT ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ఉనికి మద్దతు ఇస్తోంది, ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీ వంటి స్థిరపడిన వాణిజ్య ప్రాంతాలలో, ఇది గణనీయమైన సంస్థాగత-స్థాయి కార్యాలయ పోర్ట్‌ఫోలియో అభివృద్ధికి తోడ్పడుతోంది.
 
సంస్థాగత రియల్ ఎస్టేట్ దృశ్యం రిటైల్ రంగానికి కూడా విస్తరించింది, హైదరాబాద్ 0.8 మిలియన్ చదరపు అడుగుల కార్యాచరణ రిటైల్ REIT ఆస్తులను జూన్ 2026 నాటికి నమోదు చేసింది. వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఆఫీస్ REIT యాజమాన్యం, స్థిరపడిన సంస్థాగత ఉనికి, వివిధ ఆస్తి తరగతులలో భాగస్వామ్యం కలిసి సంస్థాగత రియల్ ఎస్టేట్‌కు ఒక ముఖ్యమైన వృద్ధి మార్కెట్‌గా హైదరాబాద్ స్థానాన్ని నొక్కిచెబుతున్నాయి, మార్కెట్ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ REIT నేతృత్వంలోని విస్తరణకు కొనసాగుతున్న అవకాశం ఉంది.
 
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్- ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ & సొల్యూషన్స్, హెడ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ బిజినెస్(ఇండియా) జోసెఫ్ తిలక్ మాట్లాడుతూ, “హైదరాబాద్ ఆఫీస్ REIT స్టాక్‌లో వేగవంతమైన విస్తరణ నగరంలోని వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌లో సంస్థాగత మూలధనం పెరుగుతున్న స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తుంది. పెద్ద-స్థాయి సంస్థాగత పోర్ట్‌ఫోలియోలను ఆకర్షించి, వసతి కల్పించే హైదరాబాద్ సామర్థ్యానికి దాని స్థిరపడిన కార్యాలయ క్లస్టర్లు మరియు ఆక్యుపైయర్ బేస్ మద్దతు ఇస్తున్నాయి. సంస్థాగత భాగస్వామ్యం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, భారతదేశపు REIT నేతృత్వంలోని కార్యాలయ వృద్ధి తదుపరి దశకు నగరం ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్‌గా కొనసాగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.”
 
విస్తృత రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కూడా వాల్యూమ్-ఆధారిత వృద్ధి నుండి విలువ, సంస్థాగత మూలధనం, ప్రత్యేక ఆస్తి పర్యావరణ వ్యవస్థల వైపు మారుతోంది. నివాస స్థూల అమ్మకాల విలువ 2021లో ₹ 3,525 బిలియన్ల నుండి 2025 నాటికి ₹ 7,343 బిలియన్లకు రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ పెరిగింది, అదే సమయంలో కార్యాలయ లావాదేవీలు 2015 నుండి 2025 మధ్య 7% CAGRతో వృద్ధి చెందాయి, ఇది ఎనిమిది భారతీయ మార్కెట్లలో పూర్తయిన నిర్మాణాలను మించిపోయింది. రియల్ ఎస్టేట్ 2015 నుండి 2026 మొదటి అర్ధభాగం మధ్య మొత్తం USD 59.8 బిలియన్ల PE పెట్టుబడిని ఆకర్షించింది, అందులో కార్యాలయ రంగం వాటా 46%.
 
ఈ సంస్థాగతీకరణ కొత్త ఆస్తి తరగతులకు కూడా విస్తరిస్తోంది, వేర్‌హౌసింగ్ InvITలు ప్రస్తుతం సుమారు 32.2 మిలియన్ చదరపు అడుగుల కార్యాచరణ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాయి, అదనంగా మరో 12 మిలియన్ చదరపు అడుగులు నిర్మాణంలో లేదా ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, నగర-ఆస్తి తరగతి ప్రత్యేకత రోజురోజుకు మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటోంది, హైదరాబాద్ తన స్థానాన్ని GCCలు మరియు డేటా సెంటర్లలో తన స్థిరపడిన కార్యాలయ మార్కెట్‌తో పాటు బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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