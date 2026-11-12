  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Hyderabad Residential Registrations Remain Stable in January- October 2026; Transaction Value Grows 3 percent YoY: Knight Frank India
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (22:18 IST)

2026 జనవరి-అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్ నివాస రిజిస్ట్రేషన్ల లావాదేవీ విలువ ఏడాదికి 3 శాతం వృద్ధి

Buildings
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (22:33 IST)
google-news
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తాజా అంచనా ప్రకారం, 2026 జనవరి- అక్టోబర్ కాలంలో హైదరాబాద్‌లో 61,033 నివాస ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదయ్యాయి; సంవత్సరానికి (YoY) 1% స్వల్ప తగ్గుదలతో ఇవి దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్లలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, రిజిస్టర్ అయిన లావాదేవీల విలువ సంవత్సరానికి 3% పెరిగి ₹44,305 కోట్లకు చేరింది, ఇది మార్కెట్ మొత్తం లావాదేవీల మొత్తం విలువలో స్థిరత్వంను సూచిస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ల పరిమాణం దాదాపు మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, ప్రీమియం విభాగం విలువ వృద్ధికి తోడ్పడుతూ, అధిక ధర గల గృహాల ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని ఈ వ్యత్యాసం ప్రతిబింబిస్తుంది. 
 
2026 అక్టోబర్‌లో 5,318 ఆస్తులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి, ఇవి సంవత్సరానికి 14%, నెలవారీగా 5% తగ్గాయి. ఈ మందగమనం 2026 సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 10 వరకు కొనసాగిన పితృ పక్షంతో సమానంగా వచ్చింది; ఈ కాలంలో కొందరు గృహ కొనుగోలుదారులు సాంప్రదాయకంగా ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీలను వాయిదా వేస్తారు, ఇది నెలవారీ కార్యకలాపాలు తగ్గడానికి కారణమై ఉండవచ్చు. హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి మరియు సంగారెడ్డి అనే నాలుగు జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది మరియు ప్రాథమిక, ద్వితీయ స్థిరాస్తి మార్కెట్లు రెండింటిలోని లావాదేవీలను కలిగి ఉంటుంది.
 
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ పార్టనర్, చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శిశిర్ బైజల్ ఇలా అన్నారు: “2026 జనవరి-అక్టోబర్ కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ల పరిమాణం పరంగా హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ స్థిరంగా ఉండగా, రిజిస్టర్ అయిన లావాదేవీల విలువ సంవత్సరానికి 3% పెరిగింది. లావాదేవీ విలువకు తోడ్పడటంలో అధిక ధర గల గృహాలు మరింత ప్రాధాన్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ, మార్కెట్ కార్యకలాపాల స్వరూపంలో క్రమంగా మార్పు వస్తున్నదని ఈ వ్యత్యాసం సూచిస్తుంది. అక్టోబర్ రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గాయి; కొందరు గృహ కొనుగోలుదారులు సాంప్రదాయకంగా ఆస్తి లావాదేవీలను వాయిదా వేసే పితృ పక్షం కాలంతో ఇది పాక్షికంగా సమానంగా వచ్చింది. మొత్తంమీద, నివాస మార్కెట్ వృద్ధి కేవలం లావాదేవీల సంఖ్యతోనే కాకుండా, రిజిస్టర్ అవుతున్న గృహాల మారుతున్న విలువ మిశ్రమంతో కూడా రూపుదిద్దుకుంటున్నదని ఈ ధోరణి సూచిస్తుంది.”
 
ధరల విభాగాల వారీగా విశ్లేషణ:
2026 జనవరి- అక్టోబర్ కాలంలో, అన్ని టికెట్ సైజులలో రిజిస్ట్రేషన్లు దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ ధర గల ఇళ్లు మరియు ₹50 లక్షల- ₹1 కోటి విభాగంలోని ఇళ్లు వరుసగా 2% మరియు 1% తగ్గుదలను నమోదు చేయగా, ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు 1% పెరిగాయి. రిజిస్టర్ అయిన ఇళ్ల విలువ పరంగా, ప్రీమియం విభాగం 6% తో అత్యంత బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేయగా, ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం దాదాపు మారకుండా ఉంది మరియు మధ్య విభాగం 1% తగ్గింది.
 
అక్టోబర్‌లో అన్ని టికెట్ సైజులలో రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గాయి. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం అత్యంత తీవ్రమైన సంకోచాన్ని నమోదు చేసింది, పరిమాణం సంవత్సరానికి 21% తగ్గింది; ఆ తర్వాత ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్లలో 6% మరియు ₹50 లక్షల-₹1 కోటి విభాగంలో 4% తగ్గుదల ఉంది. లావాదేవీ విలువలు దిగువ మరియు మధ్య విభాగాలలో ఇదే ధోరణిని అనుసరిస్తూ వరుసగా 18% మరియు 7% తగ్గాయి. దీనికి భిన్నంగా, తక్కువ రిజిస్ట్రేషన్ పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ ప్రీమియం విభాగం లావాదేవీ విలువలో 6% పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.
 
2026 జనవరి-అక్టోబర్ కాలంలో, ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్లు మొత్తం లావాదేవీ విలువలో 51% వాటా కలిగి ఉన్నాయి (ఏడాది క్రితం 50%), వాటి రిజిస్ట్రేషన్ల వాటా మాత్రం 20% వద్దే మారకుండా ఉంది. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం రిజిస్ట్రేషన్లలో 55% వాటా కలిగి ఉండగా, ₹50 లక్షల-₹1 కోటి విభాగం 25% వాటా అందించింది.
 
అక్టోబర్‌లో, ప్రీమియం విభాగం రిజిస్ట్రేషన్లలో 25% మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పటికీ, లావాదేవీ విలువలో 59% వాటా కలిగి ఉంది (ఏడాది క్రితం 54%). ఇదే సమయంలో, ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం రిజిస్ట్రేషన్ల వాటా 55% నుండి 50%కి తగ్గగా, మధ్య విభాగం వాటా 23% నుండి 25%కి పెరిగింది. 2026 అక్టోబర్‌లో 1,000 నుండి 2,000 చ.అ. మధ్య ఉన్న ఇళ్లు 65% తో రిజిస్ట్రేషన్లలో అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. 2026 అక్టోబర్‌లో 2,000 చ.అ. పైబడిన యూనిట్లు లావాదేవీలలో 19% ఉన్నాయి
 
జిల్లా స్థాయిలో, రంగారెడ్డి 52% తో రిజిస్ట్రేషన్లలో అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉండగా, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి 29% తో రెండవ స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ మరియు సంగారెడ్డి జిల్లాలు మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లలో మిగిలిన వరుసగా 18% మరియు 1% వాటా అందించాయి. 2026 అక్టోబర్‌లో నివాస ఆస్తుల మొత్తం భారిత సగటు లావాదేవీ ధర సంవత్సరానికి 10% పెరిగి ₹5,184/చ.అ.కి చేరింది; సంగారెడ్డిలో సగటు ధరలు 25% పెరిగాయి.
 
భారీ లావాదేవీల కేంద్రీకరణకు అతీతంగా, గృహ కొనుగోలుదారులు పెద్ద పరిమాణం మరియు ఉన్నతమైన సౌకర్యాలు గల ప్రీమియం ఆస్తుల వైపు కూడా మొగ్గు చూపారు. 2026 అక్టోబర్‌లోని మొదటి ఐదు ఒప్పందాలు ₹6.9 కోట్లకు పైబడిన విలువ గల ఆస్తులకు సంబంధించినవి; వీటిలో నాలుగు లావాదేవీలు రంగారెడ్డి (పశ్చిమ)లో, ఒకటి హైదరాబాద్ (సెంట్రల్)లో నమోదయ్యాయి.
తర్వాతి కథనం
కార్టే లూమినా కాపియర్ ఆవిష్కరణతో కాపియర్ పేపర్ విభాగంలో ఐటీసీ

రియాలిటీ లోని ‘భజ గోవిందం’ పాటకు గొప్ప ఆదరణ : కిరణ్ అబ్బవరం

రియాలిటీ లోని ‘భజ గోవిందం’ పాటకు గొప్ప ఆదరణ : కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘రియాలిటీ’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం కిరణ్ అబ్బవరం నటుడిగానే కాకుండా రచయితగా, దర్శకుడిగా కూడా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని జాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చాగంటి నిర్మిస్తున్నారు. సురేష్ యెర్రా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

హైందవ నుంచి సాయి శ్రీనివాస్, సంయుక్త, పై రొమాంటిక్ మెలోడీ రిలీజ్

హైందవ నుంచి సాయి శ్రీనివాస్, సంయుక్త, పై రొమాంటిక్ మెలోడీ రిలీజ్‘కిష్కింధపురి’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయంతో జోష్ లో ఉన్న యాక్షన్ హల్క్ బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఆకల్ట్ థ్రిల్లర్ ‘హైందవ’తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. నూతన దర్శకుడు లుధీర్ బైరెడ్డి దర్శకత్వంలో, మూన్‌షైన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై మహేష్ చందు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్త హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది.

ట్రెండ్ కు తగినట్లు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ మూవీస్ చేయడం ఇష్టం : మాయలేడీ హీరో రాకేష్ వర్రే

ట్రెండ్ కు తగినట్లు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ మూవీస్ చేయడం ఇష్టం : మాయలేడీ హీరో రాకేష్ వర్రేబాహుబలిలో సేతుపతి పాత్ర నాకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఆ సినిమాకే చాలా టైమ్ పట్టింది. నేను ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే హీరోగా కొనసాగేందుకే మొగ్గు చూపిస్తున్నా. రీసెంట్ గా గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి కాంబో మూవీలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అని హీరో, ప్రొడ్యూసర్ రాకేష్ వర్రే అన్నారు.

ఈఎన్ఈ రిపీట్ బతుకమ్మ పాట థియేటర్లో పండగలా ఉంటుంది: తరుణ్ భాస్కర్

ఈఎన్ఈ రిపీట్ బతుకమ్మ పాట థియేటర్లో పండగలా ఉంటుంది: తరుణ్ భాస్కర్ఈ నగరానికి ఏమైంది’ కి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ‘ENE Repeat’ నవంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి తమ పాత పాత్రలతో మళ్లీ అలరించనున్నారు. తాజాగా బతుకమ్మ పాటను లాంచ్ చేశారు. వివేక్ సాగర్ అద్భుతంగా స్వరపరిచిన ఈ పాటకు చంద్రబోస్ రాసిన సాహిత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శ్రేయా ఘోషల్ వోకల్స్ పాటను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఈ పాట ఇన్‌స్టంట్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్

వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్కిరణ్, రంజిత్, అఖిల రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి, మన్యం భాస్కర్ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషించిన చిత్రం పారడాక్స్ హరికథ. కడ్లూరి అశోక్ , రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకానంద, రఘు బల్లా, కవిత గోర నిర్మించారు. అనుదీప్ రెడ్డి కొతూరు (ఏఆర్‌కే) దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి ‘గుప్పెడంత ప్రేమ’ అంటూ సాగే ప్రేమ గీతాన్ని బుధవారం నాడు విడుదల చేశారు.