2026 జనవరి-అక్టోబర్లో హైదరాబాద్ నివాస రిజిస్ట్రేషన్ల లావాదేవీ విలువ ఏడాదికి 3 శాతం వృద్ధి
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తాజా అంచనా ప్రకారం, 2026 జనవరి- అక్టోబర్ కాలంలో హైదరాబాద్లో 61,033 నివాస ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదయ్యాయి; సంవత్సరానికి (YoY) 1% స్వల్ప తగ్గుదలతో ఇవి దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్లలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, రిజిస్టర్ అయిన లావాదేవీల విలువ సంవత్సరానికి 3% పెరిగి ₹44,305 కోట్లకు చేరింది, ఇది మార్కెట్ మొత్తం లావాదేవీల మొత్తం విలువలో స్థిరత్వంను సూచిస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ల పరిమాణం దాదాపు మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, ప్రీమియం విభాగం విలువ వృద్ధికి తోడ్పడుతూ, అధిక ధర గల గృహాల ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని ఈ వ్యత్యాసం ప్రతిబింబిస్తుంది.
2026 అక్టోబర్లో 5,318 ఆస్తులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి, ఇవి సంవత్సరానికి 14%, నెలవారీగా 5% తగ్గాయి. ఈ మందగమనం 2026 సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 10 వరకు కొనసాగిన పితృ పక్షంతో సమానంగా వచ్చింది; ఈ కాలంలో కొందరు గృహ కొనుగోలుదారులు సాంప్రదాయకంగా ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీలను వాయిదా వేస్తారు, ఇది నెలవారీ కార్యకలాపాలు తగ్గడానికి కారణమై ఉండవచ్చు. హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి మరియు సంగారెడ్డి అనే నాలుగు జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది మరియు ప్రాథమిక, ద్వితీయ స్థిరాస్తి మార్కెట్లు రెండింటిలోని లావాదేవీలను కలిగి ఉంటుంది.
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ పార్టనర్, చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శిశిర్ బైజల్ ఇలా అన్నారు: “2026 జనవరి-అక్టోబర్ కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ల పరిమాణం పరంగా హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ స్థిరంగా ఉండగా, రిజిస్టర్ అయిన లావాదేవీల విలువ సంవత్సరానికి 3% పెరిగింది. లావాదేవీ విలువకు తోడ్పడటంలో అధిక ధర గల గృహాలు మరింత ప్రాధాన్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ, మార్కెట్ కార్యకలాపాల స్వరూపంలో క్రమంగా మార్పు వస్తున్నదని ఈ వ్యత్యాసం సూచిస్తుంది. అక్టోబర్ రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గాయి; కొందరు గృహ కొనుగోలుదారులు సాంప్రదాయకంగా ఆస్తి లావాదేవీలను వాయిదా వేసే పితృ పక్షం కాలంతో ఇది పాక్షికంగా సమానంగా వచ్చింది. మొత్తంమీద, నివాస మార్కెట్ వృద్ధి కేవలం లావాదేవీల సంఖ్యతోనే కాకుండా, రిజిస్టర్ అవుతున్న గృహాల మారుతున్న విలువ మిశ్రమంతో కూడా రూపుదిద్దుకుంటున్నదని ఈ ధోరణి సూచిస్తుంది.”
ధరల విభాగాల వారీగా విశ్లేషణ:
2026 జనవరి- అక్టోబర్ కాలంలో, అన్ని టికెట్ సైజులలో రిజిస్ట్రేషన్లు దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ ధర గల ఇళ్లు మరియు ₹50 లక్షల- ₹1 కోటి విభాగంలోని ఇళ్లు వరుసగా 2% మరియు 1% తగ్గుదలను నమోదు చేయగా, ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు 1% పెరిగాయి. రిజిస్టర్ అయిన ఇళ్ల విలువ పరంగా, ప్రీమియం విభాగం 6% తో అత్యంత బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేయగా, ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం దాదాపు మారకుండా ఉంది మరియు మధ్య విభాగం 1% తగ్గింది.
అక్టోబర్లో అన్ని టికెట్ సైజులలో రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గాయి. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం అత్యంత తీవ్రమైన సంకోచాన్ని నమోదు చేసింది, పరిమాణం సంవత్సరానికి 21% తగ్గింది; ఆ తర్వాత ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్లలో 6% మరియు ₹50 లక్షల-₹1 కోటి విభాగంలో 4% తగ్గుదల ఉంది. లావాదేవీ విలువలు దిగువ మరియు మధ్య విభాగాలలో ఇదే ధోరణిని అనుసరిస్తూ వరుసగా 18% మరియు 7% తగ్గాయి. దీనికి భిన్నంగా, తక్కువ రిజిస్ట్రేషన్ పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ ప్రీమియం విభాగం లావాదేవీ విలువలో 6% పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.
2026 జనవరి-అక్టోబర్ కాలంలో, ₹1 కోటి పైబడిన ఇళ్లు మొత్తం లావాదేవీ విలువలో 51% వాటా కలిగి ఉన్నాయి (ఏడాది క్రితం 50%), వాటి రిజిస్ట్రేషన్ల వాటా మాత్రం 20% వద్దే మారకుండా ఉంది. ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం రిజిస్ట్రేషన్లలో 55% వాటా కలిగి ఉండగా, ₹50 లక్షల-₹1 కోటి విభాగం 25% వాటా అందించింది.
అక్టోబర్లో, ప్రీమియం విభాగం రిజిస్ట్రేషన్లలో 25% మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పటికీ, లావాదేవీ విలువలో 59% వాటా కలిగి ఉంది (ఏడాది క్రితం 54%). ఇదే సమయంలో, ₹50 లక్షల కంటే తక్కువ విభాగం రిజిస్ట్రేషన్ల వాటా 55% నుండి 50%కి తగ్గగా, మధ్య విభాగం వాటా 23% నుండి 25%కి పెరిగింది. 2026 అక్టోబర్లో 1,000 నుండి 2,000 చ.అ. మధ్య ఉన్న ఇళ్లు 65% తో రిజిస్ట్రేషన్లలో అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. 2026 అక్టోబర్లో 2,000 చ.అ. పైబడిన యూనిట్లు లావాదేవీలలో 19% ఉన్నాయి
జిల్లా స్థాయిలో, రంగారెడ్డి 52% తో రిజిస్ట్రేషన్లలో అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉండగా, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి 29% తో రెండవ స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ మరియు సంగారెడ్డి జిల్లాలు మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లలో మిగిలిన వరుసగా 18% మరియు 1% వాటా అందించాయి. 2026 అక్టోబర్లో నివాస ఆస్తుల మొత్తం భారిత సగటు లావాదేవీ ధర సంవత్సరానికి 10% పెరిగి ₹5,184/చ.అ.కి చేరింది; సంగారెడ్డిలో సగటు ధరలు 25% పెరిగాయి.
భారీ లావాదేవీల కేంద్రీకరణకు అతీతంగా, గృహ కొనుగోలుదారులు పెద్ద పరిమాణం మరియు ఉన్నతమైన సౌకర్యాలు గల ప్రీమియం ఆస్తుల వైపు కూడా మొగ్గు చూపారు. 2026 అక్టోబర్లోని మొదటి ఐదు ఒప్పందాలు ₹6.9 కోట్లకు పైబడిన విలువ గల ఆస్తులకు సంబంధించినవి; వీటిలో నాలుగు లావాదేవీలు రంగారెడ్డి (పశ్చిమ)లో, ఒకటి హైదరాబాద్ (సెంట్రల్)లో నమోదయ్యాయి.