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అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ అవార్డ్స్.. హైదరాబాద్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్కు స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలు
అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ అవార్డ్స్, మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ కాంపిటీషన్ 2026 విజేతలను ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ పరిశ్రమకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ సంవత్సరం పోటీలో, సావర్వర్క్స్ రోస్టర్స్, పాల్ అండ్ మైక్, హైదరాబాద్కు చెందిన మనం చాక్లెట్, చిత్రమ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్స్, అనుత్తమ, పాస్కాటి, బేకర్స్ ఆర్టిసనల్ రెసిపీస్, సుబ్కో కోకో వంటి అత్యుత్తమ భారతీయ చాక్లెట్ తయారీదారులకు పలు విభాగాలలో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలను ప్రదానం చేసి గుర్తింపునిచ్చింది.
Manam Chocolates
ఇంటర్నేషనల్ చాక్లెట్ అవార్డ్స్, ఇండియన్ కోకో అండ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ ఫెస్టివల్ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ పోటీ, భారతీయ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్లోని శ్రేష్ఠతను మూల్యాంకనం చేయడానికి, ప్రశంసించడానికి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఒక చట్రాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఈ డిసెంబర్లో జరిగే ఇండియన్ కోకో అండ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ ఫెస్టివల్ ఐదవ ఎడిషన్ సందర్భంగా, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో బహుమతి విజేతలను సత్కరిస్తారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ తయారీదారులు సమర్పించిన ఎంట్రీలను, ఇంటర్నేషనల్ చాక్లెట్ అవార్డ్స్కు చెందిన సర్టిఫైడ్ చాక్లెట్ టేస్టర్లు మరియు సెన్సరీ నిపుణులతో కూడిన అంతర్జాతీయ ప్యానెల్, ఒక సమగ్రమైన బ్లైండ్-టేస్టింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా అంచనా వేసింది. డార్క్, మిల్క్, వైట్ చాక్లెట్ బార్లు, బాన్బాన్లు, ట్రఫుల్స్, డ్రాగీలు, స్పెషాలిటీ ఉత్పత్తులతో సహా పలు విభాగాలలో చాక్లెట్లను మూల్యాంకనం చేశారు. న్యాయనిర్ణేతలు రుచి, ఆకృతి, సమతుల్యత, పనితనం, రూపం, మొత్తం ఇంద్రియ అనుభవాన్ని అంచనా వేశారు.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
కోలీవుడ్లో తండ్రీతనయుల పోటీ.. చివరకు వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు...
కోలీవుడ్లో తండ్రి తనయుల మధ్య పోటీ పడింది. తండ్రి హీరోగా నటించిన చిత్రం, కుమారుడు దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఒకే రోజున విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, తన తండ్రి కోసం తనయుడు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు సినీ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్. విజయ్ నటించిన చిత్రం జన నాయగన్. జాసన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం 'సిగ్మా'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకున్న జన నాయగన్ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్మాత భావిస్తున్నారు. దీంతో సిగ్మా మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు.