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  4. Hyderabad's Manam Chocolates Among Winners of 1st Indian Craft Chocolate Competition
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:55 IST)

అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ అవార్డ్స్.. హైదరాబాద్‌ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్‌కు స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలు

Manam Chocolates
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:55 IST)
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Manam Chocolates
అంతర్జాతీయ చాక్లెట్ అవార్డ్స్, మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ కాంపిటీషన్ 2026 విజేతలను ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ పరిశ్రమకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ సంవత్సరం పోటీలో, సావర్‌వర్క్స్ రోస్టర్స్, పాల్ అండ్ మైక్, హైదరాబాద్‌కు చెందిన మనం చాక్లెట్, చిత్రమ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్స్, అనుత్తమ, పాస్కాటి, బేకర్స్ ఆర్టిసనల్ రెసిపీస్, సుబ్కో కోకో వంటి అత్యుత్తమ భారతీయ చాక్లెట్ తయారీదారులకు పలు విభాగాలలో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలను ప్రదానం చేసి గుర్తింపునిచ్చింది. 
 
ఇంటర్నేషనల్ చాక్లెట్ అవార్డ్స్, ఇండియన్ కోకో అండ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ ఫెస్టివల్ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ పోటీ, భారతీయ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్‌లోని శ్రేష్ఠతను మూల్యాంకనం చేయడానికి, ప్రశంసించడానికి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఒక చట్రాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఈ డిసెంబర్‌లో జరిగే ఇండియన్ కోకో అండ్ క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ ఫెస్టివల్ ఐదవ ఎడిషన్ సందర్భంగా, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో బహుమతి విజేతలను సత్కరిస్తారు.
 
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రాఫ్ట్ చాక్లెట్ తయారీదారులు సమర్పించిన ఎంట్రీలను, ఇంటర్నేషనల్ చాక్లెట్ అవార్డ్స్‌కు చెందిన సర్టిఫైడ్ చాక్లెట్ టేస్టర్లు మరియు సెన్సరీ నిపుణులతో కూడిన అంతర్జాతీయ ప్యానెల్, ఒక సమగ్రమైన బ్లైండ్-టేస్టింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా అంచనా వేసింది. డార్క్, మిల్క్, వైట్ చాక్లెట్ బార్‌లు, బాన్‌బాన్‌లు, ట్రఫుల్స్, డ్రాగీలు, స్పెషాలిటీ ఉత్పత్తులతో సహా పలు విభాగాలలో చాక్లెట్‌లను మూల్యాంకనం చేశారు. న్యాయనిర్ణేతలు రుచి, ఆకృతి, సమతుల్యత, పనితనం, రూపం, మొత్తం ఇంద్రియ అనుభవాన్ని అంచనా వేశారు.
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