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  4. Hyderabad-s Newest Rooftop Resto-bar Vayu, Makes a Compelling Case for Regional Indian Cuisine
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Sunday, 2 August 2026 (23:33 IST)

ప్రాంతీయ భారతీయ వంటకాలతో హైదరాబాద్ రూఫ్‌టాప్ రెస్టో-బార్ వాయు ప్రారంభం

Rooftop Resto-bar Vayu
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (23:36 IST)
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'వాయు' మెనూ భారతదేశపు వివిధ ప్రాంతాల ద్వారా చేసే రుచుల ఒక ప్రయాణం లాంటిది. ఇది ప్రాంతీయ పదార్థాలు, చిరకాల సంప్రదాయాలు మరియు నేటి భారతీయ భోజన శైలిని నిర్వచించే విలక్షణమైన రుచుల నుండి ప్రేరణ పొంది రూపొందించబడింది. హైదరాబాద్ సామాజిక జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులను ప్రతిబింబించే రీతిలో ఒక కొత్త రూఫ్‌టాప్ గమ్యస్థానంగా 'వాయు' (Vayu) ఆవిర్భవించింది. ఆహారం, కాక్‌టెయిల్స్, సంగీతం, సంభాషణలు సమాన పాళ్లలో ఉండే ఒక సామాజిక గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దబడిన 'వాయు', టేబుల్ పై  వడ్డించే ఆహారంతో పాటు సామాజిక వాతావరణానికి కూడా అంతే విలువనిచ్చే, ప్రపంచమంతా పర్యటించి, కొత్త అనుభవాలను కోరుకునే తరం కోసం రూపొందించబడింది.
 
గాలి అనే పదంకు సంస్కృత మూలం నుండి దీనికి 'వాయు' అని పేరు పెట్టారు. రహదారులు భారతదేశాన్ని అనుసంధానించడానికి చాలా కాలం ముందు, భారతదేశం ద్వారా ప్రవహించిన శక్తి నుండి ఇది ప్రేరణ పొందింది. ఈ భావన ఒక సరళమైన ప్రతిపాదన చుట్టూ నిర్మించబడింది: గాలి,  భారతదేశపు మొట్టమొదటి యాత్రికుడు, అది తీరప్రాంతాలు, పర్వతాలు, మైదానాలు మరియు ఎడారుల గుండా ప్రయాణిస్తుంది, ఈ చలనం మరియు జ్ఞాపకాల స్ఫూర్తియే ఈ  ప్రదేశాన్ని స్వయంగా తీర్చిదిద్దుతుంది.
 
ఒక బహిరంగ రూఫ్‌టాప్ విడిదిగా రూపొందించబడిన 'వాయు', ఆధునిక వాస్తు రూపకల్పనను, హుందాగా రూపొందించిన బహుళస్థరాల ఇంటీరియర్లతో సమన్వయం చేసింది. ఇక్కడి ప్రదేశ ప్రణాళిక ఏకాంత మూలలు, సామూహిక టేబుళ్లు మరియు బార్ మధ్య సజావుగా సాగిపోతుంది, ఇది పని తర్వాత జరిగే సమావేశాలు, వారాంతపు వేడుకలు, సుదీర్ఘ సాయంత్రాలకు సమానంగా సరిపోయే వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. పగలు రాత్రిగా మారేకొద్దీ, ఈ ప్రదేశం నగరంలోని సృజనాత్మక, వ్యవస్థాపక మరియు సాంస్కృతిక జిజ్ఞాస గల వర్గాలు కలిసే ఒక ఉత్సాహభరితమైన సామాజిక కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందుతుంది.
 
చిన్న వంటకాలు కూడా అంతే వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. మసాలా బ్రయోష్‌తో కూడిన రొయ్యల పచ్చడి, సుపరిచితమైన తీరప్రాంత నిల్వను సమకాలీన రూపంలోకి మార్చి వివరిస్తుంది. చికెన్ వింగ్స్ వేపుడు ఆంధ్ర రుచుల నుండి ప్రేరణ పొందింది, అయితే స్టీమ్డ్ కళింపాంగ్ మోమోస్ మరియు జీడిపప్పు పకోడా కొండ మరియు దక్షిణాది ప్రభావాలను తీసుకువస్తాయి.
 
ఈ వంటగది ఐదు విభిన్న ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలను మిళితం చేసి, భారతదేశ పాకశాస్త్ర  వారసత్వపు విస్తృతిని ప్రతిబింబించే మెనూను రూపొందించింది. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ గోంగుర మాంసంతో పాటు తీరప్రాంత కర్ణాటకకు చెందిన కుందాపూర్ ఘీ రోస్ట్, కేరళ మీన్ పొల్లిచట్టు, మహారాష్ట్ర కొల్హాపురి మటన్ సుక్కా మరియు పాత ఢిల్లీకి చెందిన బటర్ చికెన్ వంటివి ఉంటాయి.
 
ఈ నిరంతర ప్రయాణం, అన్వేషణ స్ఫూర్తి కాక్‌టెయిల్ కార్యక్రమం అంతటా కొనసాగుతూ, ఒక కాగితపు విమానాన్ని మడిచి, అది అజ్ఞాతంలోకి తేలిపోవడాన్ని చూసే సాధారణ చర్య నుండి ప్రేరణ పొందిన 'ది పేపర్ ప్లేన్ లాగ్‌బుక్' ద్వారా ఆవిష్కృతమవుతుంది. ఇది ఒక కాగితపు విమానాన్ని మడిచి, అది తెలియని గమ్యం వైపు తేలిపోవడాన్ని చూసే సాధారణ చర్య నుండి ప్రేరణ పొందింది. ప్రతి ప్రతీకాత్మక ల్యాండింగ్ ఒక కొత్త ఆవిష్కరణకు ప్రారంభ బిందువుగా మారుతుంది, దారిలో ప్రాంతీయ పదార్థాలను, సుపరిచితమైన రుచులను మరియు జ్ఞాపకాలను సేకరిస్తుంది.
 
ఒక విమానం ఒక అమ్మమ్మ వంటగదిలో దిగి, గోంగూరతో ఒక కాక్‌టెయిల్‌కు స్ఫూర్తినిస్తుంది; మరొకటి ఒక మామిడి చెట్టుపై స్థిరపడుతుంది; మరికొన్ని, అవి ఎదుర్కొనే పదార్థాల ద్వారా ప్రతి పానీయానికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చే గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటాయి.'క్రిమ్సన్ విండ్' గోంగూరను టకీలా మరియు ఉప్పు కలిపిన అగేవ్‌తో జత చేస్తుంది; 'కోకుమ్ క్లౌడ్' జిన్, కోకుమ్ మరియు ప్యాషన్‌ఫ్రూట్‌లను ఒకచోట చేర్చుతుంది; 'ఫైర్‌స్టార్మ్ ఎంబర్' అల్లం కలిపిన టకీలాను పులియబెట్టిన మిరప అగేవ్‌తో పొరలుగా అమరుస్తుంది. ఈ కాక్‌టెయిల్‌లు కలిసి, అన్వేషణ , పాత జ్ఞాపకాల స్ఫూర్తిని అందిస్తూ, అతిథులను భౌగోళికంగానే కాకుండా రుచి ద్వారా కూడా ప్రయాణించేలా ఆహ్వానిస్తాయి.
 
నేటి హైదరాబాద్ శక్తిని ప్రతిబింబించే ఒక సామాజిక గమ్యస్థానంగా వాయును రూపొందించడం జరిగింది అని హైదరాబాద్ మారియట్ హోటల్ & కన్వెన్షన్ సెంటర్ మరియు కోర్ట్‌యార్డ్ బై మారియట్ హైదరాబాద్ మల్టీ ప్రాపర్టీ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ అమర్‌దీప్ సింగ్ అన్నారు. ప్రాంతీయ భారతీయ రుచులను చాటిచెప్పే మెనూతో పాటు, ఒక బలమైన కాక్‌టెయిల్ కార్యక్రమాన్ని నిర్మించడంపై దృష్టి సారించాము. తద్వారా అతిథులు హైదరాబాద్ విశ్వనగర స్ఫూర్తిని ఆస్వాదిస్తూ ఒక సాయంత్రం మొత్తం గడపగలిగే ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించాము అని అన్నారు.
 
ప్రాంతీయ భారతీయ రుచులు, సృజనాత్మక మిక్సాలజీ, ఉత్సాహభరితమైన సామాజిక వాతావరణాన్ని ఒకచోట చేర్చి, వాయు భారతదేశ వైవిధ్యాన్ని మరియు హైదరాబాద్ యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే ఒక కొత్త భోజన గమ్యస్థానాన్ని అందిస్తుంది. ఇది, దానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన గాలిలాగే కథలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించే ప్రదేశం. ఇది కేవలం భోజనానికే పరిమితం కాకుండా, ఎల్లప్పుడూ ఒకచోట చేరడానికి సిద్ధంగా ఉండే నగరానికి మరియు తరానికి ఎన్నో అనుభవాలను అందిస్తుంది.
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ఐవీఆర్
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