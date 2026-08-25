  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Hyderabad's Raidurgam Land Hits Record ₹264 Cr per Acre in Raidurg Auction
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో ఏముంది.. ఒక ఎకరం భూమి రూ.264 కోట్లా?

raidurgam land
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (08:55 IST)
google-news
హైదరాబాద్ నగరంలోని రాయదుర్గంలో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతున్నాయి. తాజాగా రాయదుర్గంలో తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ నిర్వహించిన వేలం పాటల్లో ఎకరం భూమి ధర రూ.264 కోట్లు పలికింది. మొత్తం 5.25 ఎకరాల్లో విక్రయం ద్వారా ప్రభుత్వ సంస్థ అయి టీఎస్ఐఐసీకి రూ.1386 కోట్ల భారీ ఆదాయం సమకూరింది. రాయదుర్గంలో పలికిన భూమి ధర హైదరాబాద్ నగరంలో భూమి ధరకు ఇదే ఆల్‌టైమ్ రికార్డు కావడం గమనార్హం. 
 
రాయదుర్గం పాన మక్తాలోని సర్వే నెం. 83/1లో ఉన్న ప్లాట్ నెం.P1 కోసం శుక్రవారం ఈ వేలం నిర్వహించారు. ఎకరాకు రూ.175 కోట్ల కనీస ధరతో వేలం ప్రారంభించగా, దానిపై ఏకంగా 50.9 శాతం అధికంగా ధర పలికింది. ఇదే కారిడార్‌లో గత మే నెలలో టీఎస్ఐఐసీ నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరాకు రూ.237 కోట్లు పలికింది. తాజా వేలంలో ఆ రికార్డు బద్దలైంది.
 
హైదరాబాద్ ఐటీ, నాలెడ్జ్ సిటీ గ్రోత్ కారిడార్‌లో ఈ భూమి ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణం. ఐటీసీ కోహినూర్ హోటల్‌కు ఎదురుగా, దుర్గం చెరువు, హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌కు అత్యంత సమీపంలో ఈ ప్లాట్ ఉంది. మల్టీ-యూజ్ జోన్ ఉన్న ఈ భూమి కోసం పలు ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు తీవ్రంగా పోటీపడ్డాయి. ఈ వేలంలో పాల్గొనేందుకు బిడ్డర్లు రూ.10 కోట్ల డిపాజిట్ చెల్లించారు.
 
ఈ భూముల వేలంపై తెలంగాణ హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల్లో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇక్కడ చారిత్రక రాతి కట్టడాలు ఉన్నాయని, దుర్గం చెరువుకు సమీపంలో ఉన్నాయని, యాజమాన్య హక్కుల వివాదాలు ఉన్నాయని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు. అయితే, వేలం ప్రక్రియను నిలిపివేసేందుకు న్యాయస్థానాలు నిరాకరించాయి. ఈ ప్లాట్లు రక్షిత వారసత్వ ప్రాంతాలు, బఫర్ జోన్ల పరిధిలోకి రావని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
 
గత కొన్నేళ్లుగా రాయదుర్గం ప్రాంతంలో భూముల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. 2025లో ఇక్కడ ఎకరా ధర రూ.177 కోట్లుగా ఉండేది. ఇప్పుడు అంతకుమించి రికార్డు ధర పలికింది. తాజా డిమాండ్ నేపథ్యంలో, ఇదే సర్వే నంబరులో మరో 5.38 ఎకరాల ప్లాటు ఆగస్టు 28న వేలం నిర్వహించనున్నట్లు టీజీఐఐసీ ప్రకటించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
షాకిస్తున్న బంగారం ధరలు - 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.64 లక్షలా?

Allu Sneha Reddy: నిజమైన ఇల్లు, ఆ చిన్నారి పాదాలు అవే నా ప్రపంచం : అల్లు స్నేహారెడ్డి

Allu Sneha Reddy: నిజమైన ఇల్లు, ఆ చిన్నారి పాదాలు అవే నా ప్రపంచం : అల్లు స్నేహారెడ్డిఅల్లు అర్జున్ సతీమణి అల్లు స్నేహారెడ్డి తన కుటుంబం గురించి ఓ పోస్ట్ ను అభిమానులతో పంచుకుంది. నా హృదయాన్ని నింపే ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు, ఇంటికి నిజమైన 'ఇల్లు' అనే భావనను తెచ్చే ఆ చిన్నారి పాదాలు... చిత్రాలలో నా ప్రపంచం. అంటూ పిల్లలు, పెట్ తో కూడిన ఫొటోను కూడా పంచింది. అల్లు అర్జున్‌ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నాడని తెలిసినా కనిపించకపోవడంతో ఫ్యాన్స్‌ ఆసక్తికర ప్రశ్నలు సంధించారు.

Ravi Teja: ఇరుముడి రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే కళ్లు చెమర్చాయి.: మహారాజా రవితేజ

Ravi Teja: ఇరుముడి రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే కళ్లు చెమర్చాయి.: మహారాజా రవితేజమాస్ మహారాజా రవితేజ హార్ట్ విన్నింగ్ బ్లాక్‌బస్టర్ ‘ఇరుముడి’. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 21న విడుదలై అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌తో, రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్‌తో ఘన విజయాన్ని అందుకుని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో కొద్ది సేపటి క్రితమే మేకర్స్ బ్లాక్‌బస్టర్ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు.

Rajamouli: వారణాసి లో డబ్బింగ్ కళాకారుల కోసం కసరత్తు చేసిన రాజమౌళి

Rajamouli: వారణాసి లో డబ్బింగ్ కళాకారుల కోసం కసరత్తు చేసిన రాజమౌళిఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం వారణాసి. ఈ సినిమా అప్ డేట్ ను రకరకాలుగా తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా పలు భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు ఆర్టిస్టులకు సహజమైన వాయిస్ కోసం దాదాపు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,500 మంది డబ్బింగ్ కళాకారుల గొంతులను పరిశీలించి తగిన నటీనటులను ఎంపిక చేయనున్నారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళంతో పాటు జపనీస్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, అరబిక్ వంటి అనేక అంతర్జాతీయ భాషల్లో ఈ చిత్రం అలరించనుంది.

ఆసక్తికరమైన పోస్టర్ తో కొత్త సినిమాను ప్రకటించిన కిరణ్ అబ్బవరం

ఆసక్తికరమైన పోస్టర్ తో కొత్త సినిమాను ప్రకటించిన కిరణ్ అబ్బవరంకిరణ్ అబ్బవరం సమర్పణలో కొత్త చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. ఇంతకుముందు కేఏ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ స్థాపించి తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాను నిర్మించి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు పౌర్ణమి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ తో కలిసి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. అనూష్ గోరక్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. శివశంకర నాయుడు. వై. తో కలిసి కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుష్లూ మద్దాల, రెహమాన్, నమ్రిత ఎంవీ, తనూజ పుట్టుస్వామి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Tamannaah : తమన్నా భాటియా... ది వ్వాన్ ఎపిక్ ఫాంటసీ విడుదలకు సిద్ధం

Tamannaah : తమన్నా భాటియా... ది వ్వాన్ ఎపిక్ ఫాంటసీ విడుదలకు సిద్ధంసూర్యాస్తమయం తర్వాత వెళ్లడం నిషేధించబడిన చోటే ఈ కథ మొదలవుతుంది.అనే కాప్షన్ జోడించి ఫాంటసీ ఎపిక్ చిత్రంగా ది వ్వాన్ చిత్రం రాబోతుందని పోస్టర్ తో తమన్నా భాటియా తన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొంది. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా మరియు తమన్నా భాటియా 'ది వ్వాన్' అనే ఫాంటసీ ఎపిక్ చిత్రం కోసం ఆకట్టుకునే పోస్టర్లను పంచుకున్నారు.