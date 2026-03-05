జిమ్లో వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో టెక్కీ హఠాన్మరణం (వీడియో)
ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. తాజాగా హైదారాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. జిమ్లో వ్యాయాయం చేస్తున్న సమయంలో గుండెపోటుకు గురై అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 30లో జరిగింది.
బుధవారం సాయంత్రం రోజులాగే వ్యాయామం కోసం జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న ఏసిబో జిమ్కు వెళ్లిన నాగండ్ల అనిల్ చౌదరి (36) అనే టెక్కీ... కొంత సేవు వ్యాయామం తర్వాత వాష్రూమ్కు వెళ్ళి అక్కడే స్పృహతప్పి కుప్పకూలిపడిపోయాడు. దీన్ని జిమ్ సిబ్బంది గుర్తించి తక్షణం సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ లాభం లేకుండాపోయింది. ఆ తర్వాత సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా, వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్టు వెల్లడించారు.