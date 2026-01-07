బుధవారం, 7 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 7 జనవరి 2026 (22:44 IST)

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…

Mutton Biryani
హైదరాబాద్, భారతదేశానికి బిర్యానీ రాజధాని అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 2025లో కూడ హైదరాబాద్ తన ఫుడ్ ప్రైడ్ కిరీటాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకున్నది. శాకపాకాల విషయంలో తనకు ఉన్న ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ వారి ఫుడ్ కార్ట్ 2025లో  బిర్యానీలు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా, దానికి ప్రాంతీయమైన బ్రేక్-ఫాస్ట్ లు ఊతంగా నిలువగా, స్నాక్ సమయంలోనూ, రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత తీసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఫుడ్ దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచాయి. తనకు రుచించే సాహసోపేతమైన, బాగా తెలిసిన, ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించే దానిని నగరం ఎన్నుకున్నది. స్థానికంగా మెచ్చిన చారిత్రాత్మక ఫుడ్‌ను రోజువారి కంఫర్ట్ ఫుడ్ తో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, హౌ ఇండియా స్విగ్గీడ్ ఇన్ 2025 యొక్క హైదరాబాద్ ఎడిషన్ నుండి కొన్ని ప్రధానాంశాలను ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాము.
 
నగరం మెచ్చినవి
భారతదేశపు బిర్యానీ రాజధాని అన్న తన బిరుదుని నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ నగరం అచ్చెరువొందించే స్థాయిలో 175 లక్షల బిర్యానీలను ఈ ఏడాదిలో ఆర్డర్ చేసింది. భారతదేశవ్యాప్తంగా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలలో ఇది దాదాపు 18%.
 
108 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బిర్యానీ అగ్రస్థానంలో నిలిచి, నగరంలో అత్యంత ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటున్న డిష్ గా తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకున్నది.
 
దాని తర్వాత స్థానంలో స్థానికమైన కంఫర్ట్ ఫుడ్ నిలిచింది. 39.9 లక్షల ఆర్డర్లతో వెజ్ దోశ రెండవ స్థానంలో నిలువగా, (34 లక్షల ఆర్డర్లతో) ఇడ్లీ మూడవ స్థానంలో నిలిచి ఉన్నది.
 
OG డెస్సర్ట్స్ నగరం మెచ్చినవి. బూందీ లడ్డూలు (3.3 లక్షల ఆర్డర్లతో)  నగరం మెచ్చిన స్వీట్ గా ఆవిర్భవించగా, దాని తర్వాత చాక్లెట్ కేక్ మరియు గులాబ్ జామున్ లు వంటివి ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలుగా నిలిచాయి.
 
ఉదయం వేళల్లో సౌకర్యానుకూలమైన వాటికి ప్రాధాన్యం లభించింది. 19.5 లక్షల ఆర్డర్లతో వెజ్ దోస అత్యధిక సంఖ్యలో ఆదరించబడిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా నిలిచింది. దాని తర్వాత 18.1 లక్షల ఆర్డర్ల తో స్వల్ప వ్యత్యాసంతో ఇడ్లీ, దానితోపాటు ఎల్లవేళలా విశ్వసనీయమైన వెజ్ వడ ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి, ఉదయం అల్పాహారపు ఛాయిస్ లను సరళంగా, సర్వజనీనంగా ఉంచాయి.
 
సాయం వేళల్లో (సా. 3 మరియు సా. 7) మెప్పించిన స్నాక్స్ ను గమనిస్తే, 6.8 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బర్గర్లు ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాయి. దాని తర్వాత స్వల్ప వ్యత్యాసంతో (5.9 లక్షల ఆర్డర్లతో) చికెన్ ఫ్రై రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. ప్రజాదరణ పొందిన ఇతర స్నాక్-టైమ్ ఆహారాల్లో చికెన్ షవర్మ, వెజ్ పిజ్జా ఇంకా వెజ్ పఫ్ ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ, స్థానిక రుచుల పట్ల . హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఉన్న మక్కువకు ఇది అద్దం పడుతుంది.
 
ఉదయం వేళలు స్థిరంగా కనిపించగా, రాత్రి వేళల మక్కువతో ఆహారాన్ని తెప్పించుకోవటం కనిపిస్తుంది. రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత (అర్ధరాత్రి 12 గం. మరియు తెల్లవారుఝామున 2 గం.) ఇచ్చిన ఆర్డర్లలో 6 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బిర్యానీ ది అగ్రస్థానం కాగా, దాని తర్వాత స్థానాలను చికెన్ బర్గర్ మరియు చికెన్ షవర్మ స్వంతం చేసుకున్నాయి.
 
ఏ యేటికా ఏడు 20 శాతానికి పైగా పెరుగుతున్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడులకు చెందిన భోజనప్రియుల అభిమానాన్ని చూరగొన్న ప్రాంతీయ వంటకాల పట్ల మాత్రమే కాక హైదరాబాద్ నగరం, గుజరాతీ మరియు బెంగాలీ వంటకాల పట్ల కూడా ప్రేమాభిమానాలను ప్రదర్శించారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 14 శాతం పెరిగిన ఈ ఏడాది ఆర్డర్లు ఇందుకు నిదర్శనం.
 
సిటీ ఆర్డర్ చేసిన తీరుతెన్నుల్లో సౌలభ్యం ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషించింది. దేశంలోకెల్లా అతి ఎక్కువగా గ్రూప్ ఆర్డర్లను నమోదు చేసున్న రెండవ నగరంగా హైదరాబాద్ నిలిచింది.
 
అంతే కాక నగరం దేశవ్యాప్తంగా అతి ఎక్కువ ఇంకాగ్నిటో ఆర్డర్లను చేసిన నగరాల్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. వాటిల్లో చికెన్ బిర్యానీ టాప్ ఛాయిస్ గా నిలిచింది. స్టెల్త్ మోడ్లో కూడా.
 
పని మరియు లంచ్? సమస్యే లేదు. డెస్క్ఈట్స్ పై, కార్పొరేట్ ప్రొఫెషనల్స్ మెచ్చినవాటిలో చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, ఇంకా పనీర్ బిర్యానీ వంటి బిర్యానీలు ఉండగా, 5.7 లక్షలకు పైగా ఆర్డర్లతో మసాలా దోశ కూడా అభిమానాన్ని చూరగొన్న వంటకాల్లో ఉన్నది. హైదరాబాద్ లో ఒక కస్టమర్ 10 అపోలో ఫిష్, 11 పుట్ట గొడుగుల వేపుడు, 13 కాజూ కోడి రోస్ట్ మరియు 42 ప్లేట్ల బిర్యానీల భారీ విందు భోజనాన్ని ఆర్డర్ చేశారు! ఇక ఆఫీస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుకుందామా. అధిక ప్రోటీన్ అసలైన MVP. హైదరాబాద్ నగరే 22.13 లక్షల హై-ప్రోటీన్ ఆర్డర్లను ఇచ్చి దేశవ్యాప్తంగా మూడవ ర్యాంకులో నిలిచింది.

మెగాస్టార్ - రెబల్ స్టార్ చిత్రాలకు ఊరట... 'రాజాసాబ్' టిక్కెట్ ధర రూ.1000

మెగాస్టార్ - రెబల్ స్టార్ చిత్రాలకు ఊరట... 'రాజాసాబ్' టిక్కెట్ ధర రూ.1000మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'రాజాసాబ్' చిత్రాలకు టిక్కెట్ల ధరల పెంపు అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఊరట లభించింది. దీంతో ప్రభాస్ చిత్రానికి టిక్కెట్ ధరలను పెంచుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ఒక రోజు మందు అంటే జనవరి 8వ తేదీన రాత్రి ప్రీమియర్ షో వేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. 8వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 12 గంటల లోపు ఈ ప్రదర్శన వేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

Sakshi Vaidya: నాకు పర్సనల్గా చాలా రిలేట్ అయిన పాత్ర చేశా : సాక్షి వైద్య

Sakshi Vaidya: నాకు పర్సనల్గా చాలా రిలేట్ అయిన పాత్ర చేశా : సాక్షి వైద్యనిత్య క్యారెక్టర్, ఈ కథ చాలా నచ్చాయి. ఈ క్యారెక్టర్ నాకు పర్సనల్గా చాలా రిలేట్ అవుతుంది. తను ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించే అమ్మాయి. నిజాయితీగా వుంటుంది అని హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య అన్నారు. శర్వా, రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. జనవరి 14న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Raviteja: సంక్రాంతికి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి తో సరదగా గోలగోల చేద్దాం : రవితేజ

Raviteja: సంక్రాంతికి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి తో సరదగా గోలగోల చేద్దాం : రవితేజమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, మొదటి మూడు పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, చిత్ర బృందం ఇప్పుడు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేసింది.

ద్రౌప‌ది 2 నుంచి పీరియాడిక్ ట‌చ్‌తో సాగే తారాసుకి..సాంగ్ రిలీజ్

ద్రౌప‌ది 2 నుంచి పీరియాడిక్ ట‌చ్‌తో సాగే తారాసుకి..సాంగ్ రిలీజ్తాజాగా బుధ‌వారం రోజున ఈ సినిమా నుంచి ‘తారాసుకి..’ అనే పాట‌ను రిలీజ్ చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఇందులో మ‌హ్మ‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిరాగ్ జానీపై ఈ పాట‌ను చిత్రీక‌రించారు. ఈ పాట కోసం భారీ సెట్ వేసి మ‌రీ చిత్రీక‌రించారు. పీరియాడిక్ ట‌చ్‌తో సాగే ఈ పాట మంచి బీట్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటోంది. జిబ్రాన్ సంగీత సార‌థ్యంలో చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు మోహ‌న్‌.జి రాసిన ఈ పాట‌ను జిబ్రాన్‌, గోల్డ్ దేవ‌రాజ్‌, గురు హ‌రిరాజ్ ఆల‌పించారు.

Aishwarya: ఐశ్వర్య అర్జున్ అందాలు హైలైట్ గా సీతా పయనం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్

Aishwarya: ఐశ్వర్య అర్జున్ అందాలు హైలైట్ గా సీతా పయనం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న కొత్త సినిమా 'సీతా పయనం'. శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా.. నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషిస్తున్నారు.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.
