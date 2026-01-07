175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…

హైదరాబాద్, భారతదేశానికి బిర్యానీ రాజధాని అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 2025లో కూడ హైదరాబాద్ తన ఫుడ్ ప్రైడ్ కిరీటాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకున్నది. శాకపాకాల విషయంలో తనకు ఉన్న ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ వారి ఫుడ్ కార్ట్ 2025లో బిర్యానీలు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా, దానికి ప్రాంతీయమైన బ్రేక్-ఫాస్ట్ లు ఊతంగా నిలువగా, స్నాక్ సమయంలోనూ, రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత తీసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఫుడ్ దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచాయి. తనకు రుచించే సాహసోపేతమైన, బాగా తెలిసిన, ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించే దానిని నగరం ఎన్నుకున్నది. స్థానికంగా మెచ్చిన చారిత్రాత్మక ఫుడ్ను రోజువారి కంఫర్ట్ ఫుడ్ తో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, హౌ ఇండియా స్విగ్గీడ్ ఇన్ 2025 యొక్క హైదరాబాద్ ఎడిషన్ నుండి కొన్ని ప్రధానాంశాలను ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాము.
నగరం మెచ్చినవి
భారతదేశపు బిర్యానీ రాజధాని అన్న తన బిరుదుని నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ నగరం అచ్చెరువొందించే స్థాయిలో 175 లక్షల బిర్యానీలను ఈ ఏడాదిలో ఆర్డర్ చేసింది. భారతదేశవ్యాప్తంగా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలలో ఇది దాదాపు 18%.
108 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బిర్యానీ అగ్రస్థానంలో నిలిచి, నగరంలో అత్యంత ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటున్న డిష్ గా తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకున్నది.
దాని తర్వాత స్థానంలో స్థానికమైన కంఫర్ట్ ఫుడ్ నిలిచింది. 39.9 లక్షల ఆర్డర్లతో వెజ్ దోశ రెండవ స్థానంలో నిలువగా, (34 లక్షల ఆర్డర్లతో) ఇడ్లీ మూడవ స్థానంలో నిలిచి ఉన్నది.
OG డెస్సర్ట్స్ నగరం మెచ్చినవి. బూందీ లడ్డూలు (3.3 లక్షల ఆర్డర్లతో) నగరం మెచ్చిన స్వీట్ గా ఆవిర్భవించగా, దాని తర్వాత చాక్లెట్ కేక్ మరియు గులాబ్ జామున్ లు వంటివి ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలుగా నిలిచాయి.
ఉదయం వేళల్లో సౌకర్యానుకూలమైన వాటికి ప్రాధాన్యం లభించింది. 19.5 లక్షల ఆర్డర్లతో వెజ్ దోస అత్యధిక సంఖ్యలో ఆదరించబడిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా నిలిచింది. దాని తర్వాత 18.1 లక్షల ఆర్డర్ల తో స్వల్ప వ్యత్యాసంతో ఇడ్లీ, దానితోపాటు ఎల్లవేళలా విశ్వసనీయమైన వెజ్ వడ ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి, ఉదయం అల్పాహారపు ఛాయిస్ లను సరళంగా, సర్వజనీనంగా ఉంచాయి.
సాయం వేళల్లో (సా. 3 మరియు సా. 7) మెప్పించిన స్నాక్స్ ను గమనిస్తే, 6.8 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బర్గర్లు ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాయి. దాని తర్వాత స్వల్ప వ్యత్యాసంతో (5.9 లక్షల ఆర్డర్లతో) చికెన్ ఫ్రై రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. ప్రజాదరణ పొందిన ఇతర స్నాక్-టైమ్ ఆహారాల్లో చికెన్ షవర్మ, వెజ్ పిజ్జా ఇంకా వెజ్ పఫ్ ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ, స్థానిక రుచుల పట్ల . హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఉన్న మక్కువకు ఇది అద్దం పడుతుంది.
ఉదయం వేళలు స్థిరంగా కనిపించగా, రాత్రి వేళల మక్కువతో ఆహారాన్ని తెప్పించుకోవటం కనిపిస్తుంది. రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత (అర్ధరాత్రి 12 గం. మరియు తెల్లవారుఝామున 2 గం.) ఇచ్చిన ఆర్డర్లలో 6 లక్షల ఆర్డర్లతో చికెన్ బిర్యానీ ది అగ్రస్థానం కాగా, దాని తర్వాత స్థానాలను చికెన్ బర్గర్ మరియు చికెన్ షవర్మ స్వంతం చేసుకున్నాయి.
ఏ యేటికా ఏడు 20 శాతానికి పైగా పెరుగుతున్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడులకు చెందిన భోజనప్రియుల అభిమానాన్ని చూరగొన్న ప్రాంతీయ వంటకాల పట్ల మాత్రమే కాక హైదరాబాద్ నగరం, గుజరాతీ మరియు బెంగాలీ వంటకాల పట్ల కూడా ప్రేమాభిమానాలను ప్రదర్శించారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 14 శాతం పెరిగిన ఈ ఏడాది ఆర్డర్లు ఇందుకు నిదర్శనం.
సిటీ ఆర్డర్ చేసిన తీరుతెన్నుల్లో సౌలభ్యం ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషించింది. దేశంలోకెల్లా అతి ఎక్కువగా గ్రూప్ ఆర్డర్లను నమోదు చేసున్న రెండవ నగరంగా హైదరాబాద్ నిలిచింది.
అంతే కాక నగరం దేశవ్యాప్తంగా అతి ఎక్కువ ఇంకాగ్నిటో ఆర్డర్లను చేసిన నగరాల్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. వాటిల్లో చికెన్ బిర్యానీ టాప్ ఛాయిస్ గా నిలిచింది. స్టెల్త్ మోడ్లో కూడా.
పని మరియు లంచ్? సమస్యే లేదు. డెస్క్ఈట్స్ పై, కార్పొరేట్ ప్రొఫెషనల్స్ మెచ్చినవాటిలో చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, ఇంకా పనీర్ బిర్యానీ వంటి బిర్యానీలు ఉండగా, 5.7 లక్షలకు పైగా ఆర్డర్లతో మసాలా దోశ కూడా అభిమానాన్ని చూరగొన్న వంటకాల్లో ఉన్నది. హైదరాబాద్ లో ఒక కస్టమర్ 10 అపోలో ఫిష్, 11 పుట్ట గొడుగుల వేపుడు, 13 కాజూ కోడి రోస్ట్ మరియు 42 ప్లేట్ల బిర్యానీల భారీ విందు భోజనాన్ని ఆర్డర్ చేశారు! ఇక ఆఫీస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుకుందామా. అధిక ప్రోటీన్ అసలైన MVP. హైదరాబాద్ నగరే 22.13 లక్షల హై-ప్రోటీన్ ఆర్డర్లను ఇచ్చి దేశవ్యాప్తంగా మూడవ ర్యాంకులో నిలిచింది.