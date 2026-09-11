పెట్రోల్ బంకులోకి దూసుకొచ్చిన బస్సు: తప్పు బస్సు డ్రైవరుది కాదు, ఇద్దరు సోంబేరులది, వీడియో
రోడ్లపై క్రమశిక్షణ ముఖ్యం. ఆ క్రమశిక్షణ పాటించని వారివల్ల క్రమశిక్షణగా రోడ్లపై వెళ్లేవారు బలవుతుంటారు. ప్రమాదాలకు ఎక్కువగా కారణాలు ఇవే వుంటాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న బస్సు ఒకటి అదుపు తప్పి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. తొలుత ఇది ఆర్టీసి డ్రైవర్ తప్పిదం అనుకున్నారు కానీ ఇద్దరు సోంబేరుల వల్ల ఇలా జరిగిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఉటంకిస్తూ పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
రోడ్డుపైన ఓ ట్రక్కును డ్రైవర్ అస్తవ్యస్తంగా పార్క్ చేయడం వల్ల యూ టర్న్ తీసుకుంటున్న కారుని బస్సు డ్రైవర్ చూడలేదు. ట్రక్కు ముందు నుంచి అకస్మాత్తుగా కారు అడ్డంగా రావడంతో బస్సు డ్రైవరుకి ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆ కారును తప్పించేందుకు స్టీరింగును ఎడమ వైపుకి తిప్పేసాడు. దీనితో ఆ బస్సు అదుపు తప్పి పెట్రోలు బంకులో మరో కారును ఢీకొట్టింది. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ఘటనలో ప్రాణ నష్టం జరగలేదు.
హైదరాబాద్లో నేడు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా స్పష్టమైంది.— RTV (@RTVnewsnetwork) September 10, 2026
ట్రక్కు అస్తవ్యస్తంగా పార్క్ చేయడం వల్ల యూటర్న్ తీసుకుంటున్న కారు బస్సు డ్రైవర్కు కనిపించలేదు. అకస్మాత్తుగా కారు ఎదురుపడటంతో, బస్సు డ్రైవర్ దానిని తప్పించబోయి సడన్గా స్టీరింగ్ ఎడమవైపు తిప్పాడు.… pic.twitter.com/wF4e8kKdHm