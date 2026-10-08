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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (13:39 IST)

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలరాడో డెన్వర్ క్యాంపస్

First American University
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (13:39 IST)
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First American University
భారతదేశ ఉన్నత విద్యా రంగంలో ఒక ప్రధాన పరిణామంగా, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలరాడో డెన్వర్ హైదరాబాద్‌లో డిగ్రీ ప్రదాన క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. భారతదేశంలో తన క్యాంపస్‌ను స్థాపించడానికి సీయూ డెన్వర్, యూజీసీ నుండి లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ పొందింది. 
 
భారతదేశంలో క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న మొట్టమొదటి ప్రభుత్వ అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయంగా ఇది నిలవనుంది. 
అవసరమైన అనుమతులు, నియంత్రణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఈ విశ్వవిద్యాలయం 2027 ఆగస్టులో తన మొదటి బ్యాచ్ విద్యార్థులను స్వాగతించడానికి ప్రణాళిక వేస్తోంది.
 
రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌ను ఒక గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దడానికి చురుకుగా కృషి చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ, తెలంగాణలో వాటి క్యాంపస్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఎంఐటీ, పర్డ్యూ వంటి సంస్థలను హైదరాబాద్‌కు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, తద్వారా సీయూ డెన్వర్ అభివృద్ధి రాష్ట్రం విస్తృత గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రయత్నంలో ఒక భాగంగా నిలుస్తుందని కూడా ఆయన అన్నారు.
 
హైదరాబాద్ క్యాంపస్ ప్రారంభంలో, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్, పరిశ్రమ అవసరాలపై దృష్టి సారించి, బిజినెస్, కంప్యూటింగ్, ఇంజనీరింగ్, అనలిటిక్స్ వంటి రంగాలలో కోర్సులను అందిస్తుంది. ఈ చర్య హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతున్న విద్యా వ్యవస్థకు కూడా ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహం, ఎందుకంటే ఈ నగరం ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాలను ఆకర్షిస్తూ, అంతర్జాతీయ విద్యా కేంద్రంగా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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