బీఎండబ్ల్యూ కారు యజమానిని డబ్బు కోసం వేధించిన ట్రాన్స్జెండర్లు (వీడియో)
ఇటీవల కాలంలో ట్రాన్స్జెండర్లు కొత్త కార్ల డెలివరీ, గృహప్రవేశ వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల సందర్భంగా వాహన యజమానులను వేధించడం, డబ్బు డిమాండ్ చేయడం వంటి ఘటనలపై పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
Transgender
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా హైదరాబాద్లో ఒక బీఎండబ్ల్యూ కారు యజమానిని కొందరు ట్రాన్స్జెండర్లు వేధించినట్లుగా ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. నివేదికల ప్రకారం, కొత్త కారు డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆ బృందం సదరు వ్యక్తిని సమీపించి, రూ. 2 లక్షలు డిమాండ్ చేసింది.
కాగా డబ్బు కోసం ప్రజలను వేధించే లేదా ఇబ్బంది పెట్టే ఎవరిపైనైనా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చే డబ్బును తీసుకోవడం నేరం కాదని, అయితే డబ్బు ఇవ్వాలని ఇతరులను బలవంతం చేయడం లేదా వేధించడం మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
BMW owner harassed by transgenders in Hyderabad, demanding 2 lakh rupees after new car was delivered pic.twitter.com/zVFXKdbJh8— Mogambo (@Netajinonsense1) September 11, 2026