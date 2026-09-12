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  4. Hyderabad: Transgender Group Allegedly Demands Rs 2 Lakh From BMW Owner
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (09:30 IST)

బీఎండబ్ల్యూ కారు యజమానిని డబ్బు కోసం వేధించిన ట్రాన్స్‌జెండర్లు (వీడియో)

Transgender
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:30 IST)
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Transgender
ఇటీవల కాలంలో ట్రాన్స్‌జెండర్లు కొత్త కార్ల డెలివరీ, గృహప్రవేశ వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల సందర్భంగా వాహన యజమానులను వేధించడం, డబ్బు డిమాండ్ చేయడం వంటి ఘటనలపై పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.  
 
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా హైదరాబాద్‌లో ఒక బీఎండబ్ల్యూ కారు యజమానిని కొందరు ట్రాన్స్‌జెండర్లు వేధించినట్లుగా ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. నివేదికల ప్రకారం, కొత్త కారు డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆ బృందం సదరు వ్యక్తిని సమీపించి, రూ. 2 లక్షలు డిమాండ్ చేసింది.
 
కాగా డబ్బు కోసం ప్రజలను వేధించే లేదా ఇబ్బంది పెట్టే ఎవరిపైనైనా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించారు. 
 
ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చే డబ్బును తీసుకోవడం నేరం కాదని, అయితే డబ్బు ఇవ్వాలని ఇతరులను బలవంతం చేయడం లేదా వేధించడం మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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