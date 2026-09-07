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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (09:56 IST)

అంబులెన్స్‌లోనే ప్రసవించిన మహిళ..

baby birth
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (09:56 IST)
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వనస్థలిపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది అత్యవసర వైద్య సేవలను నిరాకరించడంతో, మరో ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఒక గర్భిణి అంబులెన్స్‌లోనే ప్రసవించినట్లు సమాచారం. వివరాల ప్రకారం, ప్రసవ వేదనతో ఉన్న ఆ మహిళను ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం వనస్థలిపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. 
 
అయితే, సరైన వైద్య నివేదికలు లేవని పేర్కొంటూ అక్కడి వైద్యులు, సిబ్బంది అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించడానికి నిరాకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ మహిళకు వైద్యం అందించాలని తాము వైద్య సిబ్బందిని కోరినప్పటికీ, వైద్యులు అందుకు నిరాకరించారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. దీంతో ఆమెను అంబులెన్స్‌లో మరో ఆసుపత్రికి తరలించాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. 
 
అయితే, మరో ఆసుపత్రికి వెళ్తుండగా మార్గమధ్యలోనే ఆమెకు ప్రసవ నొప్పులు మొదలై, అంబులెన్స్‌లోనే బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించడానికి నిరాకరించారన్న ఆరోపణలతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదనకు, ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరపాలని, నిర్లక్ష్యం జరిగినట్లు తేలితే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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