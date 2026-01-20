Hyderabad: నీలి చిత్రాల్లో నటిస్తే లక్షల్లో డబ్బు ఇస్తామని చెప్పి.. సామూహిక అత్యాచారం
హైదరాబాద్ మహానగరంలో వెలుగుచూసిన ఒక దారుణమైన ఘటన మహిళలు ఎలా మోసపోతున్నారో కళ్లకు కట్టింది. నీలి చిత్రాల్లో నటిస్తే లక్షల్లో డబ్బు ఇస్తామని చెప్పి.. ఆమె హోటల్ గది తీసుకెళ్లి కామాంధులు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో వున్న వివాహితను నీలి చిత్రాలలో నటిస్తే రూ.10 లక్షలు ఇస్తాం అంటూ కొందరు దుర్మార్గులు ఆమెకు ఆఫర్ ఇచ్చారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సదరు మహిళ డబ్బు కోసం వారు చెప్పిన మాటలను నమ్మింది. ఇందులో భాగంగానే ఆ మహిళను ఒక హోటల్ గదికి తీసుకెళ్లిన కేటుగాళ్లు.. షూటింగ్ పేరుతో ఆమెపై దారుణానికి ఒడిగట్టారు.
తీరా పని పూర్తయ్యాక.. ఆమెకు ఇస్తానన్న డబ్బు ఇవ్వకుండా ముఖం చాటేయడంతో తాను నిలువునా మోసపోయానని ఆ బాధితురాలు గుర్తించింది. ఈ మోసంపై బాధితురాలు వెంటనే యూసఫ్గూడ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.