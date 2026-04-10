పెళ్లి రద్దు చేసుకుందని హెచ్ఐవి రక్తాన్ని ఎక్కించాడు.. యువతి బలవన్మరణం
తనకు హెచ్ఐవి వుందనే కారణంతో తాను చేసుకోబోయే వివాహాన్ని రద్దు చేసిందనే కారణంతో ఎయిడ్స్ రోగి ఓ యువతికి హెచ్ఐవి సోకిన రక్తాన్ని ఎక్కించిన ఘటన ఇటీవల సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో బాధితురాలైన మహిళ, తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై శుక్రవారం తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
గత నెలలో నిందితుడు మనోహర్తో వివాహం జరగాల్సి ఉన్న 22 ఏళ్ల ఆ యువతి, నిందితుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తనకు, తన కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసిన తర్వాత ఆ వివాహాన్ని రద్దు చేసుకుంది. వివాహాన్ని రద్దు చేసుకోవడం పట్ల ఆగ్రహం చెందిన నిందితుడు, ఒక సిరంజిని సేకరించి, అందులో తన రక్తాన్ని నింపుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత మార్చి 11న ఆ యువతి ఇంటికి వెళ్లి, ఆమె ముంజేతిలో బలవంతంగా తన రక్తాన్ని ఎక్కించాడు. ఆ మహిళకు ఇంజెక్షన్ చేసిన చోట నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడటంతో పాటు జ్వరం కూడా వచ్చింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఉప్పల్లోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు ఆమెకు చికిత్స అందించారు.
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఆమె తీవ్ర మనోవేదనకు (డిప్రెషన్కు) గురైందని, ఒక సందర్భంలో తన తల్లి పక్క గదిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆమె బంధువులు తెలిపారు.
ఆమె మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి, అనంతరం ఆమె తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. అన్నోజిగూడలోని రాజీవ్ గృహ కల్ప కాలనీకి చెందిన నిందితుడైన మనోహర్ను మార్చి 15న పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అతను రిమాండ్పై జైలులో ఉన్నాడు.