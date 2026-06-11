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Hyderabad: బెయిల్పై విడుదలైన రియల్టర్.. భార్యను కాల్చి చంపేశాడు..
మల్కాజ్గిరిలో, అక్రమ ఆయుధానికి సంబంధించిన కేసులో ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలైన ఒక రియల్టర్, తన భార్యను కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అక్రమ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి చేసిన పథకం ప్రకారమైన హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఈ హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అలాగే, నేరం జరిగిన సమయంలో నిందితుడితో పాటు ఉన్నట్లు భావిస్తున్న మరో వ్యక్తి పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, అరుణ్ కుమార్, అతని భార్య నిషా రాణి (30) మధ్య గత కొన్ని నెలలుగా తరచుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. భర్తతో విభేదాల కారణంగా తన తండ్రి తరపు బాబాయి ఇంట్లో ఉంటున్న నిషాను, సుమారు నెల రోజుల క్రితం అరుణ్ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేలా ఒప్పించాడు.
బుధవారం తెల్లవారుజామున 4:30 గంటల సమయంలో, వారి ఇంట్లో దంపతుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో, అదే భవనంలోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నివసిస్తున్న తన అత్తగారు లక్ష్మమ్మను నిషా గట్టిగా అరిచింది.
తన కోడలు సహాయం కోసం కేకలు వేయడం విన్నానని లక్ష్మమ్మ పోలీసులకు చెప్పారు. ఆమె పై అంతస్థుకు పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్తుండగా, తుపాకీ కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయి. ఆమె గదికి చేరుకునేసరికి, నిషా రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది. ఆమె శరీరంపై పాక్షికంగా దుప్పటి కప్పబడి ఉంది. కాల్పుల శబ్దాలు విన్న స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో భాగంగా, ఘటనా స్థలంలో మూడు ఖాళీ తూటాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిని బట్టి పలుమార్లు కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి నుండి పారిపోయే ముందు అరుణ్ నిషాపై మూడుసార్లు కాల్పులు జరిపాడని మల్కాజిగిరి ఏసీపీ యాదగిరి రెడ్డి తెలిపారు. అంబర్పేటలో వాహన తనిఖీ సమయంలో అక్రమ తుపాకీతో పట్టుబడినందుకు అరుణ్ గతంలో మార్చి నెలలో అరెస్టయ్యాడు. అప్పుడు ఆ ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని అతన్ని జైలుకు పంపగా, ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలయ్యాడు.
జైలు నుండి విడుదలైన తక్కువ కాలంలోనే అతను మరో తుపాకీని ఎలా సమకూర్చుకున్నాడనే దానిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ నేరంలో ఉపయోగించిన ఆయుధం పాతబస్తీలోని పరిచయస్తుల ద్వారా సేకరించిన కంట్రీ-మేడ్ తుపాకీ అయి ఉండవచ్చని, బహుశా అది బీహార్ నుండి వచ్చి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
అరుణ్కు గతంలో నిషా అక్కతో వివాహం జరిగిందని, అయితే నిరంతర గొడవల కారణంగా ఆ వివాహం విడాకులతో ముగిసిందని పోలీసులు తెలిపారు. అరుణ్ ఇంట్లో అనేక సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, సుమారు నెల రోజుల క్రితం వాటిని తొలగించాడని లక్ష్మమ్మ వెల్లడించారు. సాక్ష్యాలను చెరిపివేసే ప్రణాళికలో భాగంగానే ఆ నిఘా వ్యవస్థను తొలగించారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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