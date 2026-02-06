నకిలీ స్టాక్ ట్రేడింగ్ - రూ.85 లక్షల వరకు మోసపోయిన హైదరాబాదీ
33 ఏళ్ల ప్రైవేట్ ఉద్యోగిని మోసగాళ్లు అధిక రాబడి ఇస్తామని ఆశ చూపి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి లాగి, నకిలీ స్టాక్ ట్రేడింగ్ పథకం ద్వారా రూ. 71.11 లక్షలు మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఓ ఆర్థిక సేవల సంస్థ అధిక లాభాల కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వాట్సాప్ లింక్ వచ్చిన తర్వాత తాను డిసెంబర్ 25న ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానెల్లో చేరానని ఫిర్యాదుదారుడు చెప్పాడు. నిందితులు స్టాక్ చిట్కాలని చెప్పబడుతున్న వాటిని పంచుకున్నారు.
రోజువారీ ట్రేడింగ్ ప్రణాళికను పరిచయం చేశారు. బాధితుడి ఆధార్ వివరాలను ఉపయోగించి ఒక అంతర్గత ఈక్విటీ ఖాతాను సృష్టించారని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితుడు ఓటీసీ ట్రేడింగ్, ఐపీఓలు, డీటీసీ పెట్టుబడుల కోసం డబ్బు జమ చేశాడు. నిందితుల పోర్టల్లో రూ. 2.20 కోట్ల బ్యాలెన్స్ చూపించినప్పటికీ, బాధితుడికి డబ్బు విత్డ్రా చేయడానికి నిరాకరించారు. అదనపు రుసుములు చెల్లించమని కోరారు. అతను నిందితులను సంప్రదించినప్పుడు, వారి ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
అదేవిధంగా, 30 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త ఒకరు డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన ఒక మహిళ తనను రూ.11.20 లక్షలు మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. గీత అని పరిచయం చేసుకున్న నిందితురాలు, బాధితుడి నమ్మకాన్ని చూరగొని, లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపి ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టమని ఒప్పించిందని పోలీసులు తెలిపారు.
బాధితుడు డబ్బు బదిలీ చేసిన తర్వాత, నిందితురాలు అతన్ని అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో బ్లాక్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరో కేసులో, గోషామహల్కు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను నకిలీ ఆర్థిక వాణిజ్యం పేరుతో మోసగాళ్లు రూ.4 లక్షలు మోసం చేశారని ఆరోపించారు.
బాధితుడు చైనాకు చెందిన హార్డ్వేర్ వ్యాపార నెట్వర్క్కు సంబంధించిన ఫేస్బుక్ ప్రకటనను చూశారని, ఆ తర్వాత అతన్ని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్చారని పోలీసులు తెలిపారు. వస్తువుల కోసం డబ్బు బదిలీ చేయమని అతన్ని ప్రేరేపించారు, కానీ చెల్లింపు చేసిన తర్వాత ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో అతను సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.