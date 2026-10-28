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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (00:11 IST)

అపార్ట్‌మెంట్‌లో వ్యభిచార ముఠా... అదుపులోకి ఉజ్బెకిస్థాన్ మహిళలు

Hyderabad
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (00:11 IST)
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Hyderabad
మాదాపూర్‌లోని ఒక సర్వీస్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో నడుస్తున్న వ్యభిచార ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు ఛేదించి, ఉజ్బెకిస్తాన్‌కు చెందిన ముగ్గురు మహిళలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ముఠా ప్రధాన నిర్వాహకుడైన, ఢిల్లీకి చెందిన నాయక్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
నిర్దిష్ట సమాచారం మేరకు, మాదాపూర్ పోలీసులు, స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ సిబ్బంది చంద్ర నాయక్ తండాలోని ఒక సర్వీస్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో సంయుక్తంగా దాడి చేశారు. అక్కడ ఓ గదిలో ముగ్గురు ఉజ్బెక్ మహిళలు కనిపించారు.
 
ఈ మహిళలు ఢిల్లీ, హైదరాబాద్‌కు ప్రయాణించే ముందు నేపాల్ మీదుగా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దాడి సమయంలో వారి వద్ద చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్‌పోర్ట్‌లు లేదా వీసాలు లేవని దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు.
 
నాయక్ ఈ మహిళలను హైదరాబాద్‌కు తీసుకువచ్చి, అపార్ట్‌మెంట్ నుంచే ఈ వ్యభిచార ముఠాను నడిపినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి, అతని ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
 
ఆ ముగ్గురు మహిళలను కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని, వారి ఇమ్మిగ్రేషన్ హోదా, దేశ బహిష్కరణకు సంబంధించిన తదుపరి చర్యలను చట్టపరమైన పద్ధతుల ద్వారా తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. మహిళలు అక్రమ రవాణాకు లేదా దోపిడీకి గురయ్యారా లేకుంటే వేరే కారణాలున్నాయా అనేది నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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