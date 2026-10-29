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  4. HYDRAA's First Phase Of Lake Restoration Almost Complete; Lakes To Be Inaugurated By CM Revanth
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (22:05 IST)

HYDRAA చేపట్టిన సరస్సుల పునరుద్ధరణ.. మొదటి దశ పనులు దాదాపు పూర్తి

Hydraa
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (22:05 IST)
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Hydraa
హైదరాబాద్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ (హైడ్రా) సరస్సు పునరుద్ధరణ మొదటి దశ పూర్తి కావస్తోంది. చివరి మూడు సరస్సుల పనులు చాలా వివాదాలకు దారితీశాయి. ముగింపు పనులు జరుగుతున్నాయి. సంవత్సరం చివరి నాటికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తారు. 
 
మొదటి దశలో రాజేంద్రనగర్‌లోని బం-రుక్‌న్-ఉద్-దౌలా చెరువు, కూకట్‌పల్లిలోని నల్లచెరువు, ఉప్పల్‌లోని నల్లచెరువు, అంబర్‌పేటలోని బతుకమ్మకుంట, మాదాపూర్‌లోని సున్నం చెరువు, హైటెక్ సిటీలోని తమ్మిడికుంట ఉన్నాయి. గతంలో బం-రుక్న్-ఉద్-దౌలా చెరువు, కూకట్‌పల్లి నల్ల చెరువు, బతుకమ్మకుంట వద్ద పనులను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు.
 
సున్నం చెరువు, తమ్మిడికుంట, ఉప్పల్‌లోని నల్లచెరువు వద్ద హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌, స్థానిక మున్సిపల్‌ జోనల్‌ కమిషనర్ల ఆధ్వర్యంలో సుందరీకరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. హైడ్రా చేపట్టిన అత్యంత వివాదాస్పద ఆక్రమణల పునరుద్ధరణ కార్యకలాపాలలో తమ్మిడికుంట ఒకటి.
 
నటుడు నాగార్జునకు చెందిన ఎన్ కన్వెన్షన్ సరస్సు భూమిపై నిర్మించినట్లు ఆరోపించబడిన ఆక్రమణలను ఏజెన్సీ కూల్చివేసింది. హైడ్రా పునరుద్ధరణ పనులను చేపట్టి, 14 ఎకరాల్లో ఉన్న సరస్సును 29 ఎకరాలకు విస్తరించింది. స్వాధీనం చేసుకున్న 15 ఎకరాల ప్రధాన భూమి విలువ రూ.2,000 కోట్లకు పైగా ఉందని, ఇందులో ఒక చదరపు గజం భూమి విలువ రూ.3 లక్షలకు పైగా ఉందని హైడ్రా తెలిపింది. మాదాపూర్‌లోని సున్నం చెరువు కూడా ఆక్రమణలు, అనధికార నిర్మాణాలతో నిండిపోయింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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