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ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై ఆకస్మిక దాడులు.. పాచిపోయిన ఫ్రైడ్ చికెన్ (video)
హెచ్-ఫాస్ట్గా పిలువబడే కొత్తగా ఏర్పడిన హైదరాబాద్ ఆహార భద్రతా టాస్క్ ఫోర్స్, శుక్రవారం ఉదయం ఓల్డ్ సిటీలోని చార్మినార్ ప్రాంతంలో ఉన్న రహస్య ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై తీవ్రమైన, ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించింది. ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలలో, సరైన వాణిజ్య లైసెన్సులు లేదా పారిశుధ్య అనుమతులు లేకుండా నివాస ప్రాంగణాలలో నడుస్తున్న దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రజారోగ్య ఉల్లంఘనలు బయటపడ్డాయి.
Fast Food Raid
ఈ లక్షిత ఆపరేషన్లో, ఆహార భద్రతా అధికారులు 90 లీటర్లకు పైగా అత్యంత కల్తీ చేయబడిన, పదేపదే పునర్వినియోగించిన వంట నూనెను, మార్కెట్ సరఫరాకు సిద్ధంగా ఉన్న 110 కిలోగ్రాముల పాచిపోయిన, గడువు ముగిసిన ఫ్రైడ్ చికెన్ను స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేశారు.
కుళ్ళిపోతున్న మాంసం వాసనను కప్పిపుచ్చడానికి నిషేధిత సింథటిక్ ఫుడ్ కలర్స్, చట్టవిరుద్ధమైన రసాయన సంకలితాలను ఉపయోగించి, అత్యంత అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులలో ఆ కేంద్రం పెద్దమొత్తంలో ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నట్లు ఇన్స్పెక్టర్లు గుర్తించారు.
అధికారులు వెంటనే ఆ అక్రమ గిడ్డంగిని నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు ఆపరేటర్లను అరెస్టు చేసి, వారిపై కఠినమైన క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ దాడి అనంతరం, సమాజ ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి అపరిశుభ్రమైన పద్ధతులు లేదా అనుమానాస్పద స్థానిక వంటశాలల గురించి వెంటనే నివేదించాలని పౌరులను కోరుతూ, ఆ శాఖ ఒక అత్యవసర ప్రజా భద్రతా హెల్ప్లైన్ నంబర్ను విడుదల చేసింది.
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In a continued Crackdown [#FoodSafety] on Food #Adulteration and Unsafe Food Practices [#Unhygienic… pic.twitter.com/4ADQWvMxnh
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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