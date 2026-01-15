నేను మహిళా జర్నలిస్టునే కదా, నన్నెందుకు వేధిస్తున్నారు: NTV జర్నలిస్ట్ దేవి (video)
ఎన్టీవీలో వార్తలను చదివే జర్నలిస్ట్ దేవి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. ఆమె తెలంగాణ పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ... నేను నా వృత్తిధర్మంలో భాగంగా వార్తలను చదువుతాను. యాజమాన్యం ఇచ్చినదాన్ని చదవడం నా బాధ్యత. ఇది ఏ జర్నలిస్ట్ అయినా చేసేదే. మరి అలా వార్త చదివినందుకు నన్ను తెలంగాణ పోలీసులు 3 గంటల పాటు విచారించారు.
నాకు ఎంతగానో మెంటల్ హెరాస్మెంట్ వున్నప్పటికీ వారు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాను. వారడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పినా మళ్లీ అర్థరాత్రి నా ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది. ఆ సమయంలో మా ఇంట్లో వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది. మేము దొంగలం కాదు కదా. నేను బాధ్యత గల జర్నలిస్ట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నేను ఎక్కడికీ పారిపోను. మహిళకు అవమానం జరిగింది అంటున్నారు. మరి నేను కూడా మహిళనే కదా. నన్ను ఎందుకు వేధిస్తున్నారంటూ ఆమె వీడియోలో చెప్పారు.