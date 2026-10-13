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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (22:44 IST)

చిటికెలో నా ఉద్యోగం ఊడింది, మీ ఉద్యోగం వుంటుందో లేదో: అమెరికా నుంచి టెక్కీ వీడియో

Techie comments
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (22:44 IST)
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15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ తనను కూరలో కరివేపాకును తీసేసినట్లు చిటికెలో తొలగించారని అమెరికా నుంచి ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ సోషల్ మీడియాలో తన అనుభవాన్ని వెల్లడించాడు. AI రాకతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలోని చాలామంది తలరాతలు తలక్రిందులయ్యాయనీ, ఇంకా అవుతాయని అతడు చెప్పాడు. ఏఐ ఆటోమేషన్ కారణంగా వేలమంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనీ, తనకు 15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ చిటికెలో ఉద్యోగం నుంచి పీకేసారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. 
 
ఐతే ఉద్యోగం పోయిందన్న బాధ అయితే తనకు లేదనీ, అలాగే ఇకముందు ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం వస్తుందన్న నమ్మకం కూడా తనకు లేదన్నారు. కాకపోతే సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఉద్యోగం చేసే సమయంలో డబ్బును పొదుపు చేసాననీ, అందువల్ల ఈరోజు తను ధైర్యంగా వుండగలిగినట్లు చెప్పాడు. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేవారందరికీ తను ఓ సలహా ఇస్తున్నాననీ, ఉద్యోగం వుండగానే మరో ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలంటూ పిలుపునిచ్చాడు. ఉద్యోగం పోగానే డీలా పడిపోవద్దని చెబుతున్నాడు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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