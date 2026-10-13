చిటికెలో నా ఉద్యోగం ఊడింది, మీ ఉద్యోగం వుంటుందో లేదో: అమెరికా నుంచి టెక్కీ వీడియో
15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ తనను కూరలో కరివేపాకును తీసేసినట్లు చిటికెలో తొలగించారని అమెరికా నుంచి ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ సోషల్ మీడియాలో తన అనుభవాన్ని వెల్లడించాడు. AI రాకతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలోని చాలామంది తలరాతలు తలక్రిందులయ్యాయనీ, ఇంకా అవుతాయని అతడు చెప్పాడు. ఏఐ ఆటోమేషన్ కారణంగా వేలమంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనీ, తనకు 15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ చిటికెలో ఉద్యోగం నుంచి పీకేసారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు.
ఐతే ఉద్యోగం పోయిందన్న బాధ అయితే తనకు లేదనీ, అలాగే ఇకముందు ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం వస్తుందన్న నమ్మకం కూడా తనకు లేదన్నారు. కాకపోతే సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఉద్యోగం చేసే సమయంలో డబ్బును పొదుపు చేసాననీ, అందువల్ల ఈరోజు తను ధైర్యంగా వుండగలిగినట్లు చెప్పాడు. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేవారందరికీ తను ఓ సలహా ఇస్తున్నాననీ, ఉద్యోగం వుండగానే మరో ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలంటూ పిలుపునిచ్చాడు. ఉద్యోగం పోగానే డీలా పడిపోవద్దని చెబుతున్నాడు.
ఉద్యోగం ఉన్నప్పుడే మరో దారి చూసుకోండి.. IT ఉద్యోగులకు టెకీ హెచ్చరిక! AI వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో IT ఉద్యోగులు ముందుగానే జాగ్రత్త పడాలని ఓ టెకీ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. 15 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్నప్పటికీ AI కారణంగా తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయానని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆటోమేషన్ ప్రభావంతో IT రంగంలో ఉద్యోగాలకు ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆర్థిక భద్రత కోసం పొదుపు చేయడంతో పాటు సరైన పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టాలని తెలిపారు. #ITJobs #ArtificialIntelligence #TechJobs #TeluguNews #Tupaki Follow @tupaki_official— Tupaki (@tupaki_official) October 13, 2026