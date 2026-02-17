నాకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని వుంది: మల్లారెడ్డి కోరిక
తెలంగాణ మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి నిత్యం ఏదోరకంగా వార్తల్లో వుంటుంటారు. తాజాగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఆయన్ను వార్తల్లోకి తీసుకుని వచ్చాయి. ఇంతకీ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏమిటంటే.. శివరాత్రి సందర్భంగా శివయ్య వేషధారితో మల్లారెడ్డి సరదాగా సంభాషించారు.
వేషధారి... పేదలకు ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తున్నావు భక్తా. నీకేం కావాలి కోరుకో అన్నాడు. దాంతో మల్లారెడ్డి... మనిషి ఆశాజీవి స్వామి. నేను మంత్రి పదవిని అనుభవించా. అలాగే ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా కావాలని వుంది అని సమాధానమిచ్చారు. మల్లారెడ్డి వ్యాఖ్యలతో అక్కడివారంతా షాకయ్యారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.