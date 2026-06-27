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సజ్జనార్ ఐపీఎస్ షేర్ చేసిన ద్విచక్ర వాహన ప్రమాద వీడియో చూస్తే జన్మలో హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్లరు
ద్విచక్ర వాహనదారులు తమ వాహనాలను నడిపేటపుడు తప్పకుండా శిరస్సుకు హెల్మెట్ ధరించి నడపాలి. ఒకవేళ అనుకోకుండా దురదృష్టవశాత్తూ ప్రమాదం సంభవిస్తే హెల్మెంట్ ధరించి వుంటే 99 శాతం ప్రాణాలతో బైటపడవచ్చు. కానీ చాలామంది చేసే తప్పు హెల్మెట్ ధరించకుండా బండిని నడపడమే. ప్రమాదాలు జరిగే తీరు గురించి ఐపీఎస్ అధికారి వి.సి. సజ్జనార్ ఓ వీడియోను షేర్ చేసారు.
ఈ వీడియోలో... ఓ వ్యక్తి రోడ్డుపై వెళ్తున్నాడు. అతడలా వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా రోడ్డు పక్కనే వున్న చెట్టు కొమ్మ ఒకటి విరిగి అతడి తలపై పడింది. అంతే... అతడు స్పృహ కోల్పోయి నడిరోడ్డుపై బండితో సహా పడిపోయాడు. తోటివారు వచ్చి పైకి లేపినా అతడు లేవలేదు. తలకు తీవ్రమైన గాయమైనట్లు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అందుకే హెల్మెట్ ధరించకుండా బండి నడపవద్దండీ అని సజ్జనార్ గారు తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రమాదం ఎప్పుడూ పిలిచి రాదు!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) June 27, 2026
ప్రకృతి సిద్ధంగానో, సాంకేతిక లోపం వల్లనో... ప్రమాదం ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు.
చాలామంది హెల్మెట్ను పోలీసులకు భయపడో, జరిమానా తప్పించుకోవడానికో ధరిస్తున్నారు. అది తప్పు!
హెల్మెట్ అనేది మీ జేబులో పడే 'ఫైన్' కాపాడుకోవడానికి కాదు... మీ ఇంటి… pic.twitter.com/MfZdpipAWY
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.
కోలీవుడ్ నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ హఠన్మరణం, మార్నింగ్ వాక్ చేసి వచ్చాక...
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Balan: The Boy ట్రెండింగ్ బాలన్: ది బాయ్.. విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మలయాళ చిత్రం ది బాయ్, దేశవ్యాప్త సినిమా సంచలనంగా రూపాంతరం చెందింది. కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా 'మార్చే డు ఫిల్మ్'లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు, ఈ చిత్రానికి స్టాండింగ్ ఒవేషన్, బలమైన అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా అసాధారణమైన స్పందనలను పొందుతూనే ఉంది. ఈ చిత్రం భావోద్వేగభరితమైన కథనం, నటన, సినిమాటోగ్రఫీ, సాంకేతిక నైపుణ్యం కేరళలోని ప్రేక్షకులను బలంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అదే సమయంలో, తెలుగు, తమిళ విడుదలలలో, సానుకూల మౌఖిక ప్రచారం, ప్రముఖుల మద్దతు ద్వారా దీనికి పెరుగుతున్న ఆదరణ లభించింది.