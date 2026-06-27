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  4. If you watch the two-wheeler accident video shared by IPS officer Sajjanar, you will never ride without a helmet again in your life
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (14:02 IST)

సజ్జనార్ ఐపీఎస్ షేర్ చేసిన ద్విచక్ర వాహన ప్రమాద వీడియో చూస్తే జన్మలో హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్లరు

Two wheeler accident
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (14:02 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (14:08 IST)
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ద్విచక్ర వాహనదారులు తమ వాహనాలను నడిపేటపుడు తప్పకుండా శిరస్సుకు హెల్మెట్ ధరించి నడపాలి. ఒకవేళ అనుకోకుండా దురదృష్టవశాత్తూ ప్రమాదం సంభవిస్తే హెల్మెంట్ ధరించి వుంటే 99 శాతం ప్రాణాలతో బైటపడవచ్చు. కానీ చాలామంది చేసే తప్పు హెల్మెట్ ధరించకుండా బండిని నడపడమే. ప్రమాదాలు జరిగే తీరు గురించి ఐపీఎస్ అధికారి వి.సి. సజ్జనార్ ఓ వీడియోను షేర్ చేసారు.
 
ఈ వీడియోలో... ఓ వ్యక్తి రోడ్డుపై వెళ్తున్నాడు. అతడలా వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా రోడ్డు పక్కనే వున్న చెట్టు కొమ్మ ఒకటి విరిగి అతడి తలపై పడింది. అంతే... అతడు స్పృహ కోల్పోయి నడిరోడ్డుపై బండితో సహా పడిపోయాడు. తోటివారు వచ్చి పైకి లేపినా అతడు లేవలేదు. తలకు తీవ్రమైన గాయమైనట్లు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అందుకే హెల్మెట్ ధరించకుండా బండి నడపవద్దండీ అని సజ్జనార్ గారు తెలియజేస్తున్నారు.
 
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ఐవీఆర్

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