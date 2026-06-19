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  4. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall in Northeast over next four days ... Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar, and Chhattisgarh
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (11:44 IST)

శుభవార్త : తెలంగాణాలో వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

Rain
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (11:33 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (11:44 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ఓ శుభవార్త చెప్పింది. వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణాతో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అనుకూల వాతావరణం నెలకొనివుందని తెలిపింది. అందువల్ల వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణ, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్, బీహార్, ఛత్తీస్‌గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. 
 
ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పులతో తెలంగాణ, పొరుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఉపశమనం కలిగించే చల్లని కబురు అందించింది. వచ్చే నాలుగైదు రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణతో మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించాడని పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో కొంతకాలంగా పొడి వాతావరణం, తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో, రుతుపవనాల రాకతో వచ్చే వారం నుంచి వర్షాలు ఊపందుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
 
ఈ యేడాది పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడిన బలమైన ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా నైరుతి రుతుపవనాల గమనం సాధారణం కంటే చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు ఆలస్యం కావడమేకాకుండా, అనేక రాష్ట్రాల్లో వర్షపాత లోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఐఎండీ నివేదికల ప్రకారం దేశంలోని 741 జిల్లాల్లో 239 జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కాగా, మరో 230 జిల్లాల్లో అత్యంత తీవ్రమైన వర్షపాత లోటు ఏర్పడింది. ఈ జాప్యం ఖరీఫ్ సీజన్ సాగుపై, తాగునీటి వనరులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుండటంతో అటు వ్యవసాయ రంగం, ఇటు ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
 
తెలంగాణలో రుతుపవనాలు విస్తరిస్తాయని చెబుతున్నప్పటికీ.. జూన్ 20 నుంచి 24వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తెలంగాణతో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్, విదర్భ, మరాఠ్వాడా ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఎండల తీవ్రత కొనసాగనుంది. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు సాగే ఈ రుతుపవనాల సీజన్ మొత్తంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తన దీర్ఘకాలిక అంచనాల్లో ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. 
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ఠాగూర్

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