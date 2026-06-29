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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (22:28 IST)

హైదరాబాదులో వర్షాలు.. పెరుగుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు.. జాగ్రత్తలు

Telanagana Rains
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (22:26 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (22:28 IST)
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Telanagana Rains
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గడం, దానికి తోడు గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల, రుతు సంబంధిత అనారోగ్యాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆరోగ్య కేంద్రాలలోని ఓపీ విభాగాలకు, వైరల్ జ్వరాలతో సహా ఎగువ శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, కీటకాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలతో వచ్చే రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. 
 
రోగుల అదనపు రద్దీని ఎదుర్కోవడానికి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశామని డిపిహెచ్ పేర్కొన్నప్పటికీ, డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్‌గున్యా వంటి వ్యాధులకు కారణమయ్యే దోమల నుండి రక్షణ కోసం కుటుంబాలు ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలని రుతు సంబంధిత వ్యాధుల నిపుణులు కోరారు.
 
దోమలు, నీటి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. నీరు నిలవకుండా ఇంటి మురుగు కాలువలను శుభ్రంగా ఉంచాలి. దోమలు వృద్ధి చెందకుండా ఇంటి సెప్టిక్ ట్యాంకులను మెష్‌తో కప్పాలి.

ఇంటి చుట్టూ నీరు నిలవకుండా నివారించాలి. 
తీవ్రమైన జీర్ణాశయ, కామెర్లు, టైఫాయిడ్
కాచి వడపోసిన లేదా మరిగించిన నీటిని త్రాగండి.
ముఖ్యంగా భోజనానికి ముందు, తర్వాత చేతులు కడుక్కోండి.
బయట నిల్వ ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం మానుకోండి.
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