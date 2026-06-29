హైదరాబాదులో వర్షాలు.. పెరుగుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు.. జాగ్రత్తలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గడం, దానికి తోడు గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల, రుతు సంబంధిత అనారోగ్యాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆరోగ్య కేంద్రాలలోని ఓపీ విభాగాలకు, వైరల్ జ్వరాలతో సహా ఎగువ శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, కీటకాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలతో వచ్చే రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.
Telanagana Rains
రోగుల అదనపు రద్దీని ఎదుర్కోవడానికి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశామని డిపిహెచ్ పేర్కొన్నప్పటికీ, డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్గున్యా వంటి వ్యాధులకు కారణమయ్యే దోమల నుండి రక్షణ కోసం కుటుంబాలు ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలని రుతు సంబంధిత వ్యాధుల నిపుణులు కోరారు.
దోమలు, నీటి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. నీరు నిలవకుండా ఇంటి మురుగు కాలువలను శుభ్రంగా ఉంచాలి. దోమలు వృద్ధి చెందకుండా ఇంటి సెప్టిక్ ట్యాంకులను మెష్తో కప్పాలి.
ఇంటి చుట్టూ నీరు నిలవకుండా నివారించాలి.
తీవ్రమైన జీర్ణాశయ, కామెర్లు, టైఫాయిడ్
కాచి వడపోసిన లేదా మరిగించిన నీటిని త్రాగండి.
ముఖ్యంగా భోజనానికి ముందు, తర్వాత చేతులు కడుక్కోండి.
బయట నిల్వ ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం మానుకోండి.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.
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Nabha Natesh: నాగబంధం షూటింగ్ లో చాలా నియమనిష్టలతో పని చేశాం :నభా నటేష్
ఇస్మార్ట్ శంకర్..లో నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాని వల్ల భుజానికి గాయం అయింది. ఆ కారణంగా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా పూర్తిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే సినిమాలు చేయాలి. స్క్రీన్పై ఎనర్జీతో కనిపించినప్పుడే పాత్రకు న్యాయం చేయగలనని భావిస్తాను. అందుకే పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ నటించడం ప్రారంభించాను అని హీరోయిన్ నభా నటేష్ తెలిపారు.
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు : కృషి తాపండా
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు అని కన్నడ నటి కృషి తాపండా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈమె స్నేహితుడు వైశాఖ విగతజీవిగా కనిపించడం కర్నాటక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అతడి మృతిపై కొద్ది రోజులుగా నెట్టింట పలు రకాలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. నటిని టార్గెట్ చేసేలా కొంతమంది పోస్టులు పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది.