దళిత యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని వరుడి కుటుంబం వెలివేత.. ఎక్కడ?
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఉత్తరపాలెం గ్రామంలో, ప్రేమ వివాహం ద్వారా ఒక దళిత యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు గాను, వరుడి కుటుంబాన్ని గ్రామ పెద్దలు సామాజికంగా బహిష్కరించారు. అంతేకాకుండా, వరుడి కుటుంబానికి ఎవరైనా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే జరిమానా విధిస్తామని కూడా పెద్దలు హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ కుటుంబం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఉత్తరపాలెంకు చెందిన డి. వెంకటేష్, తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన రేవతితో మూడేళ్ల క్రితం ప్రేమలో పడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో, కొన్ని రోజుల క్రితం వెంకటేష్, రేవతిల వివాహం జరిగింది.
