కుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి-రూ.65లక్షలు ఖర్చు.. 15 నెలల పాటు?
వీధికుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. 15నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి ఆదివారం మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన జగిత్యాలలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కుక్క కరవడంతో మంచానికే పరిమితమైన ఏడేళ్ల బాలుడు మంచికట్ల మణితేజ చికిత్స కోసం కుటుంబ సభ్యులు రూ. 65 లక్షలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు.
వెల్గటూర్ మండలం కోటిలింగాల గ్రామానికి చెందిన మంచికట్ల శ్రీనివాస్, మాధవి దంపతులకు హయాతి, మణితేజ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్, తన కుటుంబంతో కలిసి రాష్ట్ర రాజధానిలోనే నివసిస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 2024లో తన స్వగ్రామానికి వచ్చిన బాలుడు, డిసెంబర్ 26న ఒక వీధి కుక్క దాడికి గురైయ్యాడు. ఈ ఘటనలో అతని మెడకు తీవ్ర గాయమైంది. స్థానిక ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం, కుటుంబ సభ్యులు అతడిని హైదరాబాద్లోని రెయిన్బో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ మూడు నెలల పాటు రూ.30 లక్షలు ఖర్చుపెట్టారు.
వెన్నెముకను మెదడుకు కలిపే నరం దెబ్బతినడం వల్ల, బాలుడిలో స్వల్ప శరీర కదలికలు తప్ప మరే ఇతర స్పందన లేదని వైద్యులు తల్లిదండ్రులకు తెలిపారు. తరువాత, తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లోని తమ నివాసంలో ఒక గదిని రూ.10 లక్షలు ఖర్చుపెట్టి మార్పులు చేసి, చికిత్స కొనసాగించడానికి ఎయిర్ కండిషనర్, వెంటిలేటర్, ఇతర వైద్య సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, ఆదివారం సాయంత్రం ఆ బాలుడు మరణించాడు. అంత్యక్రియల కోసం అతని మృతదేహాన్ని కోటిలింగాలకు తీసుకువచ్చారు.