40 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటర్కు పరీక్షకు హాజరైన మాజీ మావో నేత తిప్పరి తిరుపతి
జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక మాజీ మావోయిస్టు నాయకుడు దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షకు హాజరై స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. 'తిప్పరి తిరుపతి'గా కూడా పిలువబడే దేవ్జీ, బుధవారం నాడు కోరుట్లలోని ఒక పరీక్షా కేంద్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసి, తన మధ్యలోనే ఆగిపోయిన చదువుకు సంబంధించిన ఒక పెండింగ్ పేపర్ను పూర్తి చేశారు.
Devji
1983-85 విద్యా సంవత్సరంలో కోరుట్ల జూనియర్ కళాశాలలో చదువుతున్నప్పుడు, ఆయన 'రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్'తో అనుబంధం పెంచుకోవడంతో ఆయన విద్యకు అంతరాయం కలిగింది. ఆయన చాలా సబ్జెక్టులను ఉత్తీర్ణులైనప్పటికీ, ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించిన కేసులలో ప్రమేయం ఉండటం వల్ల ద్వితీయ సంవత్సరం తెలుగు పరీక్షకు హాజరు కాలేకపోయారు.
మావోయిస్టు ఉద్యమంలో దాదాపు 40 ఏళ్లు గడిపిన దేవ్జీ, ఇటీవల లొంగిపోయి సాధారణ జనజీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వచ్చారు. తన పెండింగ్లో ఉన్న పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి నుండి ప్రత్యేక అనుమతి పొందారు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆయన పరీక్షా కేంద్రానికి రావడం స్థానికులలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత న్యాయశాస్త్రం (లా) అభ్యసించాలని, తద్వారా సమాజంలోని పేద వర్గాలకు సహాయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు దేవ్జీ తెలిపారు.
Nattikumar: తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే కొనసాగుతోంది
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్ల సమస్యల పరిష్కారినికి సిద్ధం - దానితోపాటు నిర్మాతల సమస్య లూ పరిష్కారం కావాలి
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.