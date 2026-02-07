తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. 336 స్థానాల్లో జనసేన పోటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన పార్టీ వచ్చే వారం తెలంగాణలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 336 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది.తాము 336 మంది అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపామని, వారి నామినేషన్లను రిటర్నింగ్ అధికారులు ఆమోదించారని జనసేన శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
జనసేన అభ్యర్థులు పార్టీ గుర్తు అయిన గాజు గ్లాసుపై ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు.ఈ పార్టీ 11 జిల్లాల్లోని 336 వార్డులలో పోటీ చేస్తోంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 48 మంది అభ్యర్థులను, ఆ తర్వాత నల్గొండలో 46, మహబూబ్నగర్లో 44, ఆదిలాబాద్లో 39 మంది అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపింది.
తెలంగాణలోని 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఫిబ్రవరి 11న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో మొత్తం 2,996 వార్డులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో జనసేన భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ, తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం బీజేపీతో ఎలాంటి పొత్తు పెట్టుకోలేదు.
తెలంగాణ బీజేపీ ఇప్పటికే తాము ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీల్లో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన, బీజేపీ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం చేస్తారని రెండు రోజుల క్రితం జనసేన ప్రకటించింది.
తెలంగాణ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, క్షేత్రస్థాయిలో తమను తాము బలోపేతం చేసుకోవడానికి జనసేన, బీజేపీ స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో తమ అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయని పార్టీ తెలిపింది. ఎన్డీఏ తరపున జనసేన అధినేత ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని పార్టీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటనకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ తర్వాత ప్రకటించాల్సి ఉంది.అయితే, జనసేన నుండి తదుపరి సమాచారం ఏదీ రాకపోవడంతో ఆయన పర్యటనపై అనిశ్చితి నెలకొంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో మొత్తం 12,944 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకారం, 14 మంది అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 12 మంది, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)కి చెందిన ఇద్దరు అభ్యర్థులు పోటీ లేకుండానే ఎన్నికయ్యారు.