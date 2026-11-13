వరంగల్-హైదరాబాద్ హైవేపై కారుకు నిప్పు.. ప్రాణాలతో బయటపడిన ఇద్దరు
వరంగల్-హైదరాబాద్ హైవేపై కారుకు నిప్పంటుకోవడంతో ఇద్దరు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. గురువారం సాయంత్రం జనగాం జిల్లాలోని ఘన్పూర్ స్టేషన్ వద్ద వరంగల్-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై కారుకు నిప్పంటుకోవడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
car catches fire
డీజిల్ లీక్ కారణంగానే ఈ మంటలు చెలరేగి, వాహనం పూర్తిగా కాలిపోయినట్లు సమాచారం. డీజిల్ లీక్ కావడంతో మంటలు చెలరేగి, కారు పూర్తిగా కాలిపోయినట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
వరంగల్–హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై స్టేషన్ ఘనపూర్ సమీపంలో కారులో మంటలు చెలరేగాయి. డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తం కావడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఘటన కారణంగా రెండు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. #CarFire #StationGhanpur #Warangal #Hyderabad #TrafficUpdate https://t.co/rISLwumT2A— TelanganaDaily (@telanganadaily9) November 12, 2026