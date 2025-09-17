భార్యాభర్తల గొడవలు.. భర్తపై వేడి నూనె పోసేసిన భార్య.. ఎక్కడ.. ఏమైంది?
భార్యాభర్తల గొడవలు నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. దంపతులు చిన్న చిన్న కారణాలకే గొడవపడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా భార్య తరచూ గొడవ పడుతుందని.. సోమవారం సాయంత్రం ఒక వ్యక్తి తనపై వేడి నూనె పోసుకోవడంతో కాలిన గాయాలతో మరణించాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే..జోగులాంబ గద్వాల్, మల్లెందొడ్డి గ్రామానికి చెందిన మృతుడు వెంకటేష్, పద్మను ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వివాహం చేసుకున్నాడు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న ఈ జంట ఇంటి సమస్యలపై తరచూ గొడవలు పడుతుండేవారని సమాచారం.
సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ తెల్లవారుజామున, వెంకటేష్ ఇంట్లో నిద్రిస్తున్నప్పుడు పద్మ అతనిపై వేడి నూనె పోసిందని చెబుతున్నారు. అతని అరుపులు విన్న స్థానికులు అతన్ని జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమించడంతో, వైద్యులు అతన్ని కర్నూలులోని ఆసుపత్రికి తరలించాలని సూచించారు.
అక్కడ చికిత్స పొందినప్పటికీ, సోమవారం సాయంత్రం వెంకటేష్ మరణించాడు. పోలీసులు పద్మను అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు తర్వాత, ఆమెను కోర్టులో హాజరుపరిచారు, కోర్టు ఆమెను జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.