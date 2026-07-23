జూబ్లీహిల్స్ భూవివాదం కేసు : ఇద్దరు సినీ నిర్మాతలపై కేసు
హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్లో వెలుగు చూసిన భూవివాదం కేసులో తెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు సినీ నిర్మాతలపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్లోని మహిళల సహకార గృహ నిర్మాణ సంఘానికి చెందిన ఫ్లాట్ నంబరు 89 భూ వివాదంలో సినీ నిర్మాతల సి.కళ్యాణ్, బూరుగుపల్లి శివరామకృష్ణతో పాటు మరికొందరిపై పోలీసులు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు.
వ్యాపారవేత్త కంఠమనేని రవిశంకర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ స్థలంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారని రవిశంకర్ థన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తాళాలు పగులగొట్టడం, గేటును ధ్వంసం చేయడం, సిబ్బందిని బెదిరించడం, స్థలంలోని నిర్మాణాన్ని కూల్చివేయడం వంటి ఆరోపణలపై జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
భార్య, పిల్లల నోటికి ప్లాస్టర్ అంటించి గొంతునులిమి హత్య చేసిన భర్త.. ఆపై తాను కూడా..
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని మైసూరులో ఓ దారుణం జరిగింది. మైసూరు జిల్లా హుణసూరు పట్టణం న్యూ మారుతి లేఔట్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అతి కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. కట్టుకున్న భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హరీశ్ (49) అనే వ్యక్తి తన భార్య నిశ్చిత (36), 13, 6 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, అనంతరం తానూ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భార్య, పిల్లల నోటికి ప్లాస్టర్ అంటించి, గొంతు నులిమి హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరి వేసుకున్నాడని పోలీసులు మంగళవారం ఇక్కడ వెల్లడించారు.
మూడు రోజుల కిందటే తల్లిని తన అమ్మమ్మ వాళ్ల ఊరికి హరీశ్ పంపించాడు. మంగళవారం ఉదయం ఎంతకీ తలుపు తీయకపోవడంతో పొరుగువారికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలకు వెళ్లి చూడగా, నలుగురి మృతదేహాలు కనిపించాయి. ఆత్మహత్యకు కారణాలు గుర్తించవలసి ఉందని హుణసూరు ఠాణా పోలీసులు తెలిపారు.