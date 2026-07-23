  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Jubilee Hills Police have registered a case against film producers
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (14:45 IST)

జూబ్లీహిల్స్ భూవివాదం కేసు : ఇద్దరు సినీ నిర్మాతలపై కేసు

ckalyan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:45 IST)
google-news
హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌లో వెలుగు చూసిన భూవివాదం కేసులో తెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు సినీ నిర్మాతలపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని మహిళల సహకార గృహ నిర్మాణ సంఘానికి చెందిన ఫ్లాట్ నంబరు 89 భూ వివాదంలో సినీ నిర్మాతల సి.కళ్యాణ్, బూరుగుపల్లి శివరామకృష్ణతో పాటు మరికొందరిపై పోలీసులు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. 
 
వ్యాపారవేత్త కంఠమనేని రవిశంకర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ స్థలంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారని రవిశంకర్ థన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తాళాలు పగులగొట్టడం, గేటును ధ్వంసం చేయడం, సిబ్బందిని బెదిరించడం, స్థలంలోని నిర్మాణాన్ని కూల్చివేయడం వంటి ఆరోపణలపై జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 
 
భార్య, పిల్లల నోటికి ప్లాస్టర్ అంటించి గొంతునులిమి హత్య చేసిన భర్త.. ఆపై తాను కూడా.. 
 
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని మైసూరులో ఓ దారుణం జరిగింది. మైసూరు జిల్లా హుణసూరు పట్టణం న్యూ మారుతి లేఔట్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అతి కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. కట్టుకున్న భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హరీశ్‌ (49) అనే వ్యక్తి తన భార్య నిశ్చిత (36), 13, 6 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, అనంతరం తానూ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భార్య, పిల్లల నోటికి ప్లాస్టర్‌ అంటించి, గొంతు నులిమి హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరి వేసుకున్నాడని పోలీసులు మంగళవారం ఇక్కడ వెల్లడించారు. 
 
మూడు రోజుల కిందటే తల్లిని తన అమ్మమ్మ వాళ్ల ఊరికి హరీశ్‌ పంపించాడు. మంగళవారం ఉదయం ఎంతకీ తలుపు తీయకపోవడంతో పొరుగువారికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలకు వెళ్లి చూడగా, నలుగురి మృతదేహాలు కనిపించాయి. ఆత్మహత్యకు కారణాలు గుర్తించవలసి ఉందని హుణసూరు ఠాణా పోలీసులు తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
SATకు ఎంపికైన ఏకైక బాలిక.. వడ్రంగి కుమార్తె అదరగొట్టింది..

Romanchakam :సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం రాబోతోంది

Romanchakam :సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం రాబోతోందిడైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో రోమాంచకం.రాబోతోంది. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటున్నాయి. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 3న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ఫైనల్.. ట్రైలర్ విడుదల

Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ఫైనల్.. ట్రైలర్ విడుదలఈ ట్రైలర్‌లో 'స్పైడర్-మ్యాన్: నో వే హోమ్' తర్వాత జరిగిన సంఘటనలను చూపించారు. అందరి జ్ఞాపకాల నుంచి పీటర్ పార్కర్ పూర్తిగా మాయమైన తర్వాత అతను ఒంటరిగా ఎలా జీవిస్తున్నాడో చూపించారు. అలాగే తన ప్రేమికురాలు ఎంజే (జెండయా)తో గడిపిన మధుర క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యే సన్నివేశాలు ట్రైలర్‌లో ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా ఎమోషనల్‌గా ఉండబోతుందనే విషయం మరోసారి స్పష్టమైంది.

Jana Nayakudu review :ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల కథతో జన నాయకుడు..రివ్యూ

Jana Nayakudu review :ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల కథతో జన నాయకుడు..రివ్యూతమిళ తలపతి విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రంగా 'జన నాయగన్' తమిళనాడు ఎలక్షన్ల ముందు రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ రాజకీయ కారణాల వల్ల వాయిదా పడడం, విజయ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, ఆ సమయంలో ఆన్ లైన్ లో సినిమా లీక్ కావడం జరిగిపోయాయి. దానివల్ల నిర్మాతకు నష్టమే అయినా, అది చూసిన వారు విజయ్ కు తప్పక ఓటువేయాలనుకుంటారు. అదెలా అనేది నేడు విడుదలయిన సినిమా సమీక్షలో తెలుసుకుందాం.

ఆ ఒక్క కారణంతో బిగ్ బాస్ అవకాశాన్ని వదులుకున్నా : సత్యశ్రీ

ఆ ఒక్క కారణంతో బిగ్ బాస్ అవకాశాన్ని వదులుకున్నా : సత్యశ్రీబుల్లితెరపై పాపులర్ కామెడీ షో జబర్దస్త్ ద్వారా గుర్తింపును సంపాదించుకున్న నటి సత్యశ్రీ. ముఖ్యంగా, చమ్మక్ చంద్ర టీమ్‌లో సుధీర్ఘకాలం ఆలరించిన ఆమె తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.

మనకెందుకులే అని దాటవేసే మనస్తత్వాన్ని వీడండి : మంచు లక్ష్మి పిలుపు (Video)

మనకెందుకులే అని దాటవేసే మనస్తత్వాన్ని వీడండి : మంచు లక్ష్మి పిలుపు (Video)సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై పౌరులు మౌనంగా ఉండటం చాలా ప్రమాదకరమని సినీ నటి మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. మనకెందుకులే అని దాటవేసే మనస్తత్వాన్ని వీడి ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. లడఖ్ రాజ్యాంగ హక్కులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పోరాడుతున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్ చుక్ మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆమె ఒక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు.