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  4. July 19, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 19, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (20:28 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ (హైదరాబాద్‌తో సహా) వాతావరణం: రోజంతా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులతో ఆకాశం చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉత్తర మరియు తూర్పు తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: వర్షం కారణంగా చల్లగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 29°C నుండి 31°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 22°C నుండి 24°C
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ (విశాఖపట్నం - విజయవాడతో సహా) వాతావరణం: సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, ముఖ్యంగా తీరానికి సమీపంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. తీరప్రాంతంలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 31°C నుండి 33°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 25°C నుండి 27°C 
 
రాయలసీమ (తిరుపతి-అనంతపురంతో సహా)
వాతావరణం: పాక్షికంగా నుండి చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. తీర ప్రాంతంతో పోలిస్తే వర్షపాతం ఎక్కువగా చెదురుమదురుగా ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం తేలికపాటి జల్లులు లేదా సంక్షిప్త ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: మిగిలిన ప్రాంతంతో పోలిస్తే కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంటుంది.
గరిష్ఠం: 32°C నుండి 34°C
కనిష్టం: 24°C నుండి 26°C
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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