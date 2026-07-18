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జూలై 19, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ (హైదరాబాద్తో సహా) వాతావరణం: రోజంతా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులతో ఆకాశం చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉత్తర మరియు తూర్పు తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: వర్షం కారణంగా చల్లగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 29°C నుండి 31°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 22°C నుండి 24°C
ఆంధ్రప్రదేశ్ (విశాఖపట్నం - విజయవాడతో సహా) వాతావరణం: సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, ముఖ్యంగా తీరానికి సమీపంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. తీరప్రాంతంలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 31°C నుండి 33°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 25°C నుండి 27°C
రాయలసీమ (తిరుపతి-అనంతపురంతో సహా)
వాతావరణం: పాక్షికంగా నుండి చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. తీర ప్రాంతంతో పోలిస్తే వర్షపాతం ఎక్కువగా చెదురుమదురుగా ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం తేలికపాటి జల్లులు లేదా సంక్షిప్త ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: మిగిలిన ప్రాంతంతో పోలిస్తే కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంటుంది.
గరిష్ఠం: 32°C నుండి 34°C
కనిష్టం: 24°C నుండి 26°C
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.
Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హే చికీతా’ మూవీని ధనరాజ్ లెక్కల తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని జూలై 24న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Soori: సుహాస్, సూరి నటించిన మండాడి చిత్రాన్ని విడుదలచేస్తున్న మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్
సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలను పోషించిన చిత్రం మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కిస్తుండగా ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది. బోట్ సీక్వెన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటాయని ఆల్రెడీ టీం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.