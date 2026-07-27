  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. July 27, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 27, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (19:47 IST)
google-news
Weather forecast
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఎల్లో అలర్ట్ : ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలతో సహా ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
గాలులు: అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్, శివారు ప్రాంతాలు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 28°C-31°C, కనిష్టంగా 23°C-24°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ - రాయలసీమ - తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాం: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో (తీరప్రాంతంలోని కొన్ని చోట్ల 50 కి.మీ. వరకు) వీచే గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు సంభవించవచ్చు. 
 
రాయలసీమ: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షం లేదా అక్కడక్కడా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C-34°C మధ్య నమోదవుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది: పంకజ్ చౌదరి

Anna Konidala: అన్నా లెజ్నెవా తన పేరు విషయంలో విన్నపం చేస్తుందిలా...

Anna Konidala: అన్నా లెజ్నెవా తన పేరు విషయంలో విన్నపం చేస్తుందిలా...నా పుట్టినరోజు దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో,నా గురించి రాయడానికి ఇదే సరైన సమయం అని నాకు అనిపించింది. ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ప్రారంభించినప్పటి నుంచీ నేను దీని గురించి రాయాలని అనుకుంటూనే ఉన్నాను. రాసి డిలీట్ చేయడం, మళ్లీ రాయడానికి ప్రయత్నించడం...ఇలా చాలాసార్లు జరిగింది. కానీ దీన్ని ఎలా చెప్పాలో నాకు సరైన విధానం దొరకలేదు.

ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్న హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన దీవాన మూవీ

ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్న హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన దీవాన మూవీహీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన రీసెంట్ సినిమా "దీవాన" డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు రెడీ అయ్యింది. ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. గత నెల 20న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయం సాధించింది. తాజాగా ఓటీటీలోనూ ఆకట్టుకునేందుకు ఈ సినిమా సిద్ధమవుతోంది.

Rithika Nayak : అందుకే కొరియన్ కనకరాజు లో నటించానికి అంగీకరించా : రితిక నాయక్

Rithika Nayak : అందుకే కొరియన్ కనకరాజు లో నటించానికి అంగీకరించా : రితిక నాయక్డైరెక్టర్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు కొరియా వెళ్ళడం నన్ను మొదట ఆకట్టుకుంది. నాకు కొరియన్ కల్చర్, అక్కడి సినిమాలు, కొరియన్ డ్రామాలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇందులో నేను చేసిన పాత్రకు, నా వ్యక్తిత్వానికి కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కమర్షియల్ పాత్ర మాత్రమే కాదు. చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా ఈ పాత్రకు బాగా కనెక్ట్ అవుతారని నమ్ముతున్నాను. ఇప్పటివరకు నేను ఇలాంటి పాత్ర చేయలేదు అని హీరోయిన్ రితిక నాయక్ అన్నారు.

Faria Abdullah: తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా పై సిత్తరాల నవ్వు సాంగ్

Faria Abdullah: తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా పై సిత్తరాల నవ్వు సాంగ్హీరో తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం భగవంతుడు. కన్నడ నటుడు రిషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. జి.జి. విహారి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. రొమాంటిక్ పీరియడ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది చిత్ర నిర్మాతలు నారాయణ దాస్ నారంగ్, పనస శంకరయ్య గౌడ్, రవి పనస తెలియజేస్తున్నారు.

Action King Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్.ఎంట్రీతో పొలిమేర ప్రారంభం

Action King Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్.ఎంట్రీతో పొలిమేర ప్రారంభంసోమవారంనాడు సికింద్రాబాద్‌లోని గణేష్‌ ఆలయంలో సంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలతో పొలిమేర 3' ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ నారాయణదాస్ నారంగ్ జయంతి సందర్భంగా చిత్రాన్ని ప్రారంభించడం విశేషంగా నిలిచింది. హారర్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీ. డా. అనిల్‌ విశ్వనాథ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వంశీ నందిపాటి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్స్‌పై వంశీ నందిపాటి, జాన్వీ నారంగ్‌లు నిర్మిస్తున్నారు.