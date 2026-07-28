జూలై 28, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఎల్లో అలర్ట్ : ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలతో సహా ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలులు: అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్, శివారు ప్రాంతాలు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 28°C-31°C, కనిష్టంగా 23°C-24°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ - రాయలసీమ - తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాం: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో (తీరప్రాంతంలోని కొన్ని చోట్ల 50 కి.మీ. వరకు) వీచే గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు సంభవించవచ్చు.
రాయలసీమ: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షం లేదా అక్కడక్కడా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C-34°C మధ్య నమోదవుతాయి.