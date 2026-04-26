మీ టైమ్ పూర్తయింది.. ఇపుడు మా టైమ్ మొదలైంది : కె.కవిత

తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) పేరుతో ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కె.కవిత తొలిసారి స్పందించారు. తమ సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా ఆమె చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'మీ టైమ్ పూర్తయింది ... మా టైమ్ మొదలైంది' అంటూ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. శనివారం మునీరాబాద్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె తన కొత్త పార్టీ పేరును తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనగా ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. ఆదివారం ఆమె కాంగ్రెస్, భారత రాష్ట్ర సమితి, బీజేపీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.
కేసీఆర్ మన మనిషి కాదు.. కనికరం లేని మరమనిషి... : కుమార్తె కవిత ధ్వజం
తన తండ్రి, భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కేసీఆర్పై ఆయన కుమార్తె, తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్) అధ్యక్షురాలు కె.కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కేసీఆర్ మన మనిషి కాదని ఆయన కనికరం లేని మనిషి అంటూ ధ్వజమెత్తారు. అవినీతి చేసిన పందికొక్కులను పక్కనపెట్టుకునివున్న నాయకుడు కేసీఆర్ అని ఆరోపించారు. పైగా, తాను రాజకీయ పార్టీని స్థాపించడం అనేది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, ముందు ముందు మొసళ్ల పండుగ ఉందని ఆమె హెచ్చరించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర గడ్డపై కవిత కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) పేరుతో ఓ రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. శనివారం మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆమె తన రాజకీయ పార్టీ పేరును ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆమె కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిచారు. తెలంగాణ కోసం అనేక కష్టాలు పడి.. పిడికిలి బిగించి కొట్లాడామన్నారు. జాగృతి కార్యకర్తలు తెలంగాణ సాంస్కృతిక దీపాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారని చెప్పారు.
కాళరాత్రిలో కాగడా వలే తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు తెలంగాణ జాగృతి ఉద్యమకారులకు వెలుగునిచ్చింది. తెలంగాణ సమాజానికి కాంతిరేఖగా మారింది. మరోసారి బతుకమ్మను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్నాం. ఏ కలలతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో అవి నిజం కాలేదు. ఇవాళ నా జీవితంలో మరిచిపోలేని రోజు అవుతుంది. తెలంగాణ భవిష్యత్ రాసుకోవడానికి మనందరి భాగస్వామ్యం కావాలి.
కేసీఆర్ సారథ్యంలో తెలంగాణ ఉద్యమ రథం దారి తప్పింది. బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రజల ఆర్తిని అర్థం చేసుకోలేకపోయింది. సామాజిక తెలంగాణ రథ చక్రం విరిగి ముక్కలైంది. కొత్త రాష్ట్రంలో జరగాల్సిన పనులు సరిగా జరగలేదు. తెలంగాణ వస్తే బానిస సంకెళ్లు పోతాయని భావించాం. కానీ, రైతులకు బేడీలు పడ్డాయి.. ఇసుక దందా వల్ల దళితులు దెబ్బలు తిన్నారు
ఫోన్లు ఎక్కడ వింటున్నారోనని భయం.. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేదు. దారుణమైన నిఘా నీడలో తెలంగాణ అంతా బతికింది. మనం అనుకున్న తెలంగాణ రాలేదనేది ముమ్మాటికీ వాస్తవం. ఆనాడు పరిపాలించిన కుటుంబంలో నేను కూడా ఒక భాగం. అందుకే కొన్ని విషయాల్లో సిగ్గుపడుతున్నా. తెలంగాణ ప్రజలను క్షమించాలని కోరుతున్నా. తెలంగాణ సాధించినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నా. జన్మధన్యమైందని భావిస్తున్నా.
కానీ, తప్పులో నాకూ భాగం ఉన్నందుకు క్షమాపణ చెబితే సరిపోదు. సామాజిక తెలంగాణ కోసం నడుం బిగించి కష్టపడి పని చేయాలి. పని చేయడం కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్) ప్రజల ముందుకు వచ్చింది. మా పని తీరు ఎలా ఉంటుందో ప్రజలు చూస్తారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలంటే పోరాడితే సరిపోదు.. రాజకీయ అధికారం ఉండాలి. అది తోడైతేనే ప్రజలకు మంచి చేయగలం. ఏ పార్టీకైనా ఆత్మ, నేపథ్యం ఉండాలి. బీఆర్ఎస్ సాంకేతికంగా ఉన్నా ఆత్మను కోల్పోయింది. బీఆర్ఎస్ ఆత్మ కోల్పోయినందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన వచ్చింది.
నాటి టీఆర్ఎస్ కోసం నా రక్తం, చెమట, సమయం ధారపోశా. పార్టీ బలోపేతం కోసం పని చేశా. ఆనాటి కేసీఆర్ వేరు.. ఇప్పటి కేసీఆర్ వేరు. చేనేత కార్మికులు చనిపోతుంటే.. ఆనాటి కేసీఆర్ భిక్షాటన చేశారు. ఇవాళ్టి కేసీఆర్ మారిన మనిషి.. మర మనిషి.. మన మనిషి కాదు. ఎక్కడ చిన్న కష్టం వచ్చినా ఆ సార్ రారు.. ఎందుకంటే ఆయన మారిన మనిషి అని కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పూసుకన్నోళ్లకు పూసుకున్నంత... బర్నాల్ ఫోటోలను షేర్ చేసిన తెరాస
మాజీ ఎంపీ, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రారంభించిన కొత్త రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస)పై తెలంగాణాలోని భారత రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వీరందరికీ తెరాస ఒకే ఒక్క ఫోటోతో ఘాటైన సమాధానం ఇచ్చింది. 'పూసుకున్నోళ్లకు పూసుకున్నంత' అంటూ భారీ ట్రక్కులలో బర్నాల్ ఉన్నట్టుగా ఉన్న ఫోటోలను సామాజిక మాద్యమం వేదికగా పంచుకుంది. తమ పార్టీని, పార్టీ పేరును చూసి రగిలిపోయేవారికి బర్నాల్ అన్నట్టుగా ఈ ఫోటోను షేర్ చేసింది.
అంతకుముందు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) తన అధికార ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా అసక్తికర ట్వీట్ చేసింది. 'ఒరిజినల్ ఎప్పటికీ ఒరిజినలే' అంటూ అసలైన కోల్గేట్ పేస్టులు, డూప్లికేట్ పేస్టును (కూల్గేట్ పేస్టు), అలాగే, ఒరిజినల్ బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్, డూప్లికేట్ వాటర్ బాటిల్ (బ్రిస్లీ వాటర్ బాటిల్)ను బీఆర్ఎస్ పోస్టు చేసింది. ఈ ట్వీట్కు ధీటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సరైన కౌంటర్ ఇచ్చింది.
కాగా, కల్వకుంట్ల కవిత మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా మునీరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' పార్టీని ప్రకటించారు. పాతికేళ్ల క్రితం కేసీఆర్ స్థాపించిన టీఆర్ఎస్ పేరు వచ్చేలా కవిత తన పార్టీ పేరును ప్రకటించిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ఒరిజినల్ ఒరిజినలే అని చేసిన ట్వీట్ చర్చకు దారితీసింది. ఇపుడు కవిత తెరాస పార్టీ బర్నాల్ ఫోటోను ట్వీట్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.