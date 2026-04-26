ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 26 ఏప్రియల్ 2026 (20:03 IST)

మీ టైమ్ పూర్తయింది.. ఇపుడు మా టైమ్ మొదలైంది : కె.కవిత

తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) పేరుతో ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కె.కవిత తొలిసారి స్పందించారు. తమ సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా ఆమె చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'మీ టైమ్ పూర్తయింది ... మా టైమ్ మొదలైంది' అంటూ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. శనివారం మునీరాబాద్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె తన కొత్త పార్టీ పేరును తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనగా ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. ఆదివారం ఆమె కాంగ్రెస్, భారత రాష్ట్ర సమితి, బీజేపీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. 
 
కేసీఆర్ మన మనిషి కాదు.. కనికరం లేని మరమనిషి... : కుమార్తె కవిత ధ్వజం 
 
తన తండ్రి, భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కేసీఆర్‌పై ఆయన కుమార్తె, తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్) అధ్యక్షురాలు కె.కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కేసీఆర్ మన మనిషి కాదని ఆయన కనికరం లేని మనిషి అంటూ ధ్వజమెత్తారు. అవినీతి చేసిన పందికొక్కులను పక్కనపెట్టుకునివున్న నాయకుడు కేసీఆర్ అని ఆరోపించారు. పైగా, తాను రాజకీయ పార్టీని స్థాపించడం అనేది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, ముందు ముందు మొసళ్ల పండుగ ఉందని ఆమె హెచ్చరించారు.
 
తెలంగాణ రాష్ట్ర గడ్డపై కవిత కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) పేరుతో ఓ రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. శనివారం మేడ్చల్‌ జిల్లా మునీరాబాద్‌లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆమె తన రాజకీయ పార్టీ పేరును ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆమె కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిచారు. తెలంగాణ కోసం అనేక కష్టాలు పడి.. పిడికిలి బిగించి కొట్లాడామన్నారు. జాగృతి కార్యకర్తలు తెలంగాణ సాంస్కృతిక దీపాన్ని పదిలంగా కాపాడుకున్నారని చెప్పారు.
 
కాళరాత్రిలో కాగడా వలే తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు తెలంగాణ జాగృతి ఉద్యమకారులకు వెలుగునిచ్చింది. తెలంగాణ సమాజానికి కాంతిరేఖగా మారింది. మరోసారి బతుకమ్మను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్నాం. ఏ కలలతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో అవి నిజం కాలేదు. ఇవాళ నా జీవితంలో మరిచిపోలేని రోజు అవుతుంది. తెలంగాణ భవిష్యత్‌ రాసుకోవడానికి మనందరి భాగస్వామ్యం కావాలి. 
 
కేసీఆర్‌ సారథ్యంలో తెలంగాణ ఉద్యమ రథం దారి తప్పింది. బీఆర్‌ఎస్‌ రాష్ట్ర ప్రజల ఆర్తిని అర్థం చేసుకోలేకపోయింది. సామాజిక తెలంగాణ రథ చక్రం విరిగి ముక్కలైంది. కొత్త రాష్ట్రంలో జరగాల్సిన పనులు సరిగా జరగలేదు. తెలంగాణ వస్తే బానిస సంకెళ్లు పోతాయని భావించాం. కానీ, రైతులకు బేడీలు పడ్డాయి.. ఇసుక దందా వల్ల దళితులు దెబ్బలు తిన్నారు
 
ఫోన్లు ఎక్కడ వింటున్నారోనని భయం.. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేదు. దారుణమైన నిఘా నీడలో తెలంగాణ అంతా బతికింది. మనం అనుకున్న తెలంగాణ రాలేదనేది ముమ్మాటికీ వాస్తవం. ఆనాడు పరిపాలించిన కుటుంబంలో నేను కూడా ఒక భాగం. అందుకే కొన్ని విషయాల్లో సిగ్గుపడుతున్నా. తెలంగాణ ప్రజలను క్షమించాలని కోరుతున్నా. తెలంగాణ సాధించినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నా. జన్మధన్యమైందని భావిస్తున్నా. 
 
కానీ, తప్పులో నాకూ భాగం ఉన్నందుకు క్షమాపణ చెబితే సరిపోదు. సామాజిక తెలంగాణ కోసం నడుం బిగించి కష్టపడి పని చేయాలి. పని చేయడం కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్‌ఎస్‌) ప్రజల ముందుకు వచ్చింది. మా పని తీరు ఎలా ఉంటుందో ప్రజలు చూస్తారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలంటే పోరాడితే సరిపోదు.. రాజకీయ అధికారం ఉండాలి. అది తోడైతేనే ప్రజలకు మంచి చేయగలం. ఏ పార్టీకైనా ఆత్మ, నేపథ్యం ఉండాలి. బీఆర్‌ఎస్‌ సాంకేతికంగా ఉన్నా ఆత్మను కోల్పోయింది. బీఆర్‌ఎస్‌ ఆత్మ కోల్పోయినందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన వచ్చింది.
 
నాటి టీఆర్‌ఎస్‌ కోసం నా రక్తం, చెమట, సమయం ధారపోశా. పార్టీ బలోపేతం కోసం పని చేశా. ఆనాటి కేసీఆర్‌ వేరు.. ఇప్పటి కేసీఆర్‌ వేరు. చేనేత కార్మికులు చనిపోతుంటే.. ఆనాటి కేసీఆర్‌ భిక్షాటన చేశారు. ఇవాళ్టి కేసీఆర్‌ మారిన మనిషి.. మర మనిషి.. మన మనిషి కాదు. ఎక్కడ చిన్న కష్టం వచ్చినా ఆ సార్‌ రారు.. ఎందుకంటే ఆయన మారిన మనిషి అని కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
పూసుకన్నోళ్లకు పూసుకున్నంత... బర్నాల్ ఫోటోలను షేర్ చేసిన తెరాస 
 
మాజీ ఎంపీ, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రారంభించిన కొత్త రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస)పై తెలంగాణాలోని భారత రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వీరందరికీ తెరాస ఒకే ఒక్క ఫోటోతో ఘాటైన సమాధానం ఇచ్చింది. 'పూసుకున్నోళ్లకు పూసుకున్నంత' అంటూ భారీ ట్రక్కులలో బర్నాల్ ఉన్నట్టుగా ఉన్న ఫోటోలను సామాజిక మాద్యమం వేదికగా పంచుకుంది. తమ పార్టీని, పార్టీ పేరును చూసి రగిలిపోయేవారికి బర్నాల్ అన్నట్టుగా ఈ ఫోటోను షేర్ చేసింది. 
 
అంతకుముందు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) తన అధికార ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌ ద్వారా అసక్తికర ట్వీట్ చేసింది. 'ఒరిజినల్ ఎప్పటికీ ఒరిజినలే' అంటూ అసలైన కోల్గేట్ పేస్టులు, డూప్లికేట్ పేస్టును (కూల్‌గేట్ పేస్టు), అలాగే, ఒరిజినల్ బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్, డూప్లికేట్ వాటర్ బాటిల్‌ (బ్రిస్లీ వాటర్ బాటిల్)ను బీఆర్ఎస్ పోస్టు చేసింది. ఈ ట్వీట్‍‌కు ధీటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సరైన కౌంటర్ ఇచ్చింది. 
 
కాగా, కల్వకుంట్ల కవిత మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా మునీరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన' పార్టీని ప్రకటించారు. పాతికేళ్ల క్రితం కేసీఆర్ స్థాపించిన టీఆర్ఎస్ పేరు వచ్చేలా కవిత తన పార్టీ పేరును ప్రకటించిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ఒరిజినల్ ఒరిజినలే అని చేసిన ట్వీట్ చర్చకు దారితీసింది. ఇపుడు కవిత తెరాస పార్టీ బర్నాల్ ఫోటోను ట్వీట్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. 

రీ రిలీజ్‌లో దుమ్మురేపుతున్న ప్రభాస్ డార్లింగ్ మూవీటాలీవుడ్ హీరో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం 'డార్లింగ్'. గత 2010 ఏప్రిల్ 23వ తేదీన విడుదలైంది. ఈ చిత్రాన్ని ఇపుడు సరిగ్గా 16 యేళ్ల తర్వాత అంటే 2026 ఏప్రిల్ 23వ తేదీనే రీ రిలీజ్ చేశారు. 4కే క్వాలిటీలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి రోజున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.7.59 కోట్లు వసూలు చేసిం, తెలుగులో రీ రిలీజ్ అయిన చిత్రాల్లో రెండో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ మూవీగా నిలిచింది. అలాగే, ఈ చిత్రం విడుదలైన కేవలం మూడు రోజుల్లో రూ.10.44 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.

మీడియాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేం అషురెడ్డిబిగ్ బాస్ ఫేం, సోషల్ మీడియా స్టార్ అషురెడ్డి మీడియాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తనపై నమోదైన చీటింగ్ కేసు వ్యవహారంలో తనకు తెలియకుండా, తనను సంప్రదించకుండా వార్తలు రాస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని, పరువు నష్టం దావా వేస్తానంటూ హచ్చరించారు.

పెళ్లి పేరుతో రూ.9 కోట్లు మోసం.. బిగ్ బాస్ అషురెడ్డిపై కేసుబిగ్ బాస్ ఫేం అశురెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. పెళ్లి పేరుతో ఆమె రూ.9.5 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పని చేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అషురెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మోసం కేసు వ్యవహారం ఇటు సినీ, అటు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Wala 2: మంచి సినిమాకి ఎలాంటి సరిహద్దులు ఉండవు : సాయి దుర్గతేజ్, నిఖిల్తెలుగులో పలు సినిమాలు పబ్లిసిటీ విడుదలకు ముందు మామూలుగా వుండదు. రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఊదరగొడతారు. విడుదల రోజు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు వుండరు. టెక్నీషియన్లను పిలిచి మొదటి రోజు ఆటకు తీసుకువస్తారు. కాస్త థియేటర్లలో జనాలు వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక భాగమైతే, ఊరుపేరులేని నటీనటులు. మన భాషకానీ సినిమా అసలు పబ్లిసిటీ కూడా రేపు విడుదలనగా ఈరోజు చేశారు. కట్ చేస్తే, దానిని యూత్ ఆదరిస్తున్నారు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటనేది ఇండస్ట్రీ కి మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.

Tamil movies hava::వేసవిలో తెలుగు భారీ చిత్రాలు లేకపోవడంతో తమిళ చిత్రాలదే హవాకొద్ది వ్యవధిలోనే నాలుగు మెగా చిత్రాలు వేసవి విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అవి కూడా తమిళ సినిమాలు కావడం విశేషం. తెలుగులో అగ్ర హీరోల సినిమాలు అనుకోకుండా వాయిదా పడడంతో చిన్న సినిమాలు ముందుకు వచ్చాయి. అయినా అవి పెద్దగా నిలవలేకపోతున్నాయి. బ్యాడ్ బాయ్ అంటూ నాగశౌర్య వచ్చినా ఒక్కరోజుకూడా ఆడలేదు. ఇక మిగిలిన సినిమాలు అటూ ఇటుగా వున్నాయి. నిన్ననే విడుదలైన వాలా అనే మలయాళ సినిమా తెలుగులోనూ సక్సెస్ మీట్ లు పెట్టుకునేలా చేసింది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
