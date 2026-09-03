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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (16:05 IST)

కొండా సురేఖ ప్రజాశాంతి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన కేఏ పాల్

KA Paul
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (16:05 IST)
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తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుండి తొలగించబడిన కొండా సురేఖను తన పార్టీలో చేరాల్సిందిగా ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కె.ఎ. పాల్ బహిరంగంగా ఆహ్వానించారు. ఆమెను మంత్రివర్గం నుండి తొలగించడానికి కొద్దిసేపటి ముందే, పాల్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ ఆమెను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
 
కొండా సురేఖ ఒక బలమైన నాయకురాలని పాల్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆమెను పక్కన పెడుతున్నట్లు భావిస్తే, తన పార్టీలో ఆమెకు సముచితమైన వేదికను కల్పిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 
 
ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కేవలం అగ్రవర్ణ నాయకులకు మాత్రమే రాజకీయ భద్రత ఉందని, వెనుకబడిన తరగతులు, బలహీన వర్గాల నాయకులను మాత్రం లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పాల్ ఆరోపించారు. తెలంగాణలోని బీసీ వర్గాలకు నిజమైన న్యాయం చేకూర్చగల ఏకైక రాజకీయ వేదిక తన 'ప్రజా శాంతి పార్టీ'యేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
గురువారం నాడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుండి దేవాదాయ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖను తొలగించారు. ఆమెను తక్షణమే మంత్రివర్గం నుండి తొలగించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించగా, ఇందుకు సంబంధించిన సిఫార్సును గవర్నర్‌కు పంపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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