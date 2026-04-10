కాకతీయ వైద్య కాలేజీలో ర్యాంగింగ్ కలకలం.. విద్యార్థులపై కఠిన చర్యలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కాకతీయ వైద్య కాలేజీలో మరోమారు ర్యాగింగ్ కలకలం చెలరేగింది. జూనియర్ విద్యార్థులను ర్యాగ్ చేసిన ఏడుగురు సీనియర్ విద్యార్థులను కాలేజీ యాజమాన్యం సస్పెండ్ చేసింది. ఈ ఏడుగురు వైద్య విద్యార్థులు తృతీయ సంవత్సరం ఎంబీబీఎస్ కోర్సును చేస్తున్నారు. ఆరు నెలల పాటు క్లాసుల నుంచి సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు కోర్సు పూర్తయ్యేంత వరకు హాస్టల్ నుంచి శాశ్వతంగా బహిష్కరించింది. ఈ మేరకు వైద్య కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సంధ్య ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కొందరు ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులు తమ సీనియర్ల గురించి వాట్సాప్ గ్రూపులో కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు. ఇది తెలుసుకున్న సీనియర్లు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ, కొందరు జూనియర్లను హాస్టల్ టెర్రస్పైకి పిలిచారు. వారిని మోకాళ్లపై నిలబెట్టి సారీ చెప్పించారు. ఈ ఘటనను కొందరు జూనియర్లు తమ ఫోనులో రహస్యంగా వీడియో తీశారు.
ఆ తర్వాత నేరుగా వీడియో ఆధారాలతో నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (ఎన్.ఎం.సి) ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎన్.ఎం.సి.. పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరపాలని రాష్ట్ర వైద్య విద్యా డైరెక్టరేట్ను ఆదేశించింది. డీఎంఈ ఆదేశాలతో కేఎంసీ ప్రిన్సిపాల్, యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీతో విచారణ చేపట్టారు. రెండు రోజుల పాటు విచారణ జరిపిన కమిటీ ర్యాగింగ్ జరిగినట్టు నిర్దారించి నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సంధ్య ఏడుగురు సీనియర్ విద్యార్థులపై సస్పెండ్ వేటు వేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.